Chúa Mẫu cho lộc, Phật Tổ chở che: 3 tuổi trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 10:45

Tử vi tiên tri cho thấy vào cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này làm giàu cực nhanh, đổi đời thay vận, kiếm được nhiều tiền, sang giàu dễ dàng hơn hẳn.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp may mắn lọt vào danh sách này, bản mệnh Thìn là những người có tính cách hiếu thắng cao, họ luôn hơn thua với những người đồng nghiệp của mình, luôn tìm cách để đưa bản thân lên cao. 

Đây là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu duy nhất của con giáp này, bởi vậy mà họ đã không cảnh giác với theo các dự án nghe tưởng chừng béo bở nhưng thực chất lại là những dự án "ma", kéo theo thiệt hại nặng nề kinh tế. 

Chúa Mẫu cho lộc, Phật Tổ chở che: 3 tuổi trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 10 Âm lịch tuổi Thìn gặp được Chính Tài trợ lực cùng Thiên Quan mà vực dậy sau mất mát trước đó, bạn nhanh chóng tóm được cơ hội làm giàu, tiến thân đến một vị trí mong đợi.

Phương diện tình cảm cũng mở ra một hướng đi mới, những người độc thân lâu năm sẽ có cơ hội gặp được người hợp ý hợp tình, những người đã có gia đình có khoảng thời gian sum vầy hạnh phúc và liên tục nhận được tin vui. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào cuối tháng 10 âm lịch. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Chúa Mẫu cho lộc, Phật Tổ chở che: 3 tuổi trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Tuần mới, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Tuất

Chúa Mẫu cho lộc, Phật Tổ chở che: 3 tuổi trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Tuất trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10 âm lịch tới đây, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Vào cuối tuần này, những con giáp sau có muốn cũng tránh không được số giàu sang, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

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