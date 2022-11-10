Sau 21h ngày 10/11/2022, 3 tuổi "sa chân hố vàng", vượng phú tài lộc, THẦN TÀI cho số trúng độc đắc lớn, ăn nên làm ra, sắp thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 19:25

Tử vi dự báo rằng sau 21h ngày 10/11, những con giáp này sẽ liên tục gặp may mắn, có cơ hội làm giàu, đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình sau 21h ngày 10/11 của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Sau 21h ngày 10/11/2022, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', vượng phú tài lộc, THẦN TÀI cho số trúng độc đắc lớn, ăn nên làm ra, sắp thành đại gia giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Hôm nay, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tuổi Thìn

Sao Tử Vi xuất hiện sau 21h ngày 10/11 của tuổi Thìn cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của mình.

Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất cao bất ngờ, chính vì vậy bạn rất có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương ngay sau 21h ngày 10/11.

Sau 21h ngày 10/11/2022, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', vượng phú tài lộc, THẦN TÀI cho số trúng độc đắc lớn, ăn nên làm ra, sắp thành đại gia giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Do đó, bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để phát huy năng lực, không đánh mất lợi thế của mình. 

Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

Tuổi Sửu

Sau 21h ngày 10/11/2022, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', vượng phú tài lộc, THẦN TÀI cho số trúng độc đắc lớn, ăn nên làm ra, sắp thành đại gia giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó, luôn cố gắng hoàn thành công việc theo cách tốt nhất có thể. Họ thường thu về thành quả tốt, được cấp trên trọng dụng.

Tử vi dự báo rằng, sau 21h ngày 10/11, tuổi Sửu đón vận may liên tiếp. Mọi chuyện đen đủi sẽ được con giáp này hóa giải dần. Sự nghiệp của họ ngày một thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Sửu

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời vận đã đến: 3 tuổi may mắn ngút ngàn, vượng tài phát lộc, hỷ sự hanh thông, giàu có nhất vùng sau hôm nay 9/11

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Đợi hết hôm nay 9/11, tài lộc ùn ùn léo đến, 3 con giáp sau càng chăm càng giàu, đổi đời nhanh chóng.

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