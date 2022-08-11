Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 06:46

Được Thần Tài ưu ái nên 3 con giáp này may mắn nhất kể từ Rằm tháng 7 này trở đi, đắc tài đắc lộc, may mắn hơn người.

Tuổi Sửu

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Sửu không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc hơn kể từ ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Vận trình của Sửu từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Sửu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi vô cùng chăm chỉ không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Con giáp này không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Mùi vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, đúng ngày Rằm của tháng này, Mùi có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Mùi sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Mùi dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Mùi chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Tuổi Dần

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', Thần Tài chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào tháng 7 âm lịch, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Tử vi nói, đúng Rằm tháng 7 này, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Từ đây trở đi, người tuổi Dần được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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Kể từ ngày 16/7 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

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