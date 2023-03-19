Chủ nhật trúng quả trời cho, thứ 2 Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Nnhững con giáp có tên trong danh sách dưới đây bởi có đường tài lộc khởi sắc mạnh trong ngày Chủ nhật và thứ 2. Kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh khiến ai cũng ao ước, tài lộc ùa vào nhà như nước.
- Cận kề ngày 20/2 âm lịch, top 3 con giáp khai vận tụ tài, gánh tiền bạc tỷ, cát vận hanh thông, an nhàn mà hưởng hồng phúc
- May mắn triền miên trong 2 tháng tới, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài
Tuổi Mão
Tử vi dự đoán được rằng, trong ngày Chủ nhật và thứ 2, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong thời gian này được quý nhân giúp đỡ, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.
Tuổi Tý
Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc. Bên cạnh đó người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp.
Thời gian này, bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé. Hàng hóa chạy tấp nập, khách hàng nô nức vào ra, thu nhập tăng lên đáng kể.
Tuổi Sửu
Chúc mừng người tuổi Sửu vì tử vi cho thấy trong ngày Chủ nhật và thứ 2, con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, tiền bạc lại càng nhiều. Thêm vào đó công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể.
Thời gian này, những người tuổi Sửu mà theo sự nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhất là khi hợp tác làm ăn, con giáp này được quý nhân giúp sức nên việc hợp tác làm ăn vô cùng đáng tin cậy. Nhưng bản mệnh chớ nên lơ là cảnh giác kẻo mâu thuẫn và tranh chấp có thể nảy sinh.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm