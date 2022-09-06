Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi đến Rằm tháng 8 ÂL, 3 con giáp này sẽ bước qua bể khổ, sự nghiệp rực sáng, tiền tài hanh thông, cuộc đời tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 20:39

3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất trong ngày Rằm tháng 8 âm lịch, nên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Tuổi Tý

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi đến Rằm tháng 8 ÂL, 3 con giáp này sẽ bước qua bể khổ, sự nghiệp rực sáng, tiền tài hanh thông, cuộc đời tươi thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tý sẽ công thành danh toại, muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công.

Thời gian qua, có thể tuổi Tý gặp nhiều chông gai, thăng trầm nhưng kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, vận may tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ bước lên một giai đoạn mới thành công hơn.

Kể từ thời điểm này trở đi, công việc của Tý có nhiều chuyển biến, khả năng thành công rất tốt, đặc biệt con đường tình cảm sẽ thăng hoa, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn. Nếu Tý biết nắm bắt thời cơ thì tài lộc thịnh vượng, nếu có người mời đầu tư thì cứ thoải mái, cuộc sống phú quý giàu sang và sung túc trong tầm tay. 

Tuổi Mùi

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi đến Rằm tháng 8 ÂL, 3 con giáp này sẽ bước qua bể khổ, sự nghiệp rực sáng, tiền tài hanh thông, cuộc đời tươi thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Mùi, ngày Rằm tháng 8 âm lịch năm nay là ngày Lục Hợp với Mùi. Vậy nên trong ngày này, những người tuổi Mùi gặp cát lành thuận lợi.

Những người tuổi Mùi thường có sự thông minh, lanh lợi nên dễ đạt được điều mình mong cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng được sự ủng hộ của mọi người bởi sự nóng nảy và hiếu thắng.

Ngày Rằm tháng 8 năm nay là cơ hội cho người tuổi Mùi, thu hết năng lượng từ sự tương trợ của quý nhân, con giáp này có thể bứt phá hơn nữa. Mọi nỗ lực và cố gắng của Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp cho con giáp này cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn. Một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Mùi. Càng mong mỏi và khát khao điều gì, chuyện đó càng có cơ hội trở thành hiện thực tốt bấy nhiêu.

Tuổi Dậu

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi đến Rằm tháng 8 ÂL, 3 con giáp này sẽ bước qua bể khổ, sự nghiệp rực sáng, tiền tài hanh thông, cuộc đời tươi thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu xưa nay vốn là con giáp cần cù chịu khó, năng động và rất giỏi kiếm tiền. Người tuổi Dậu tràn đầy sự chân thành, tình cảm, luôn sẵn khao khát và từ đó họ cố gắng hết sức mình để thực hiện và biến mọi việc thành sự thật.

Tử vi cho biết, Rằm tháng 8 âm lịch này, Dậu hãy mạnh dạn đầu tư vào các hạng mục bạn đã cố công tìm hiểu suốt thời gian qua. Dịp rằm Trung thu này, mỗi lần xuống tiền là tuổi Dậu sẽ lại thu về nhiều gấp bội. Đừng lo lắng nếu tháng 7 âm, bạn có một vài biến động hoặc thay đổi đáng sợ.

Rằm Trung thu này, nhờ Phúc tinh cao chiếu, tài vận của bạn sẽ sinh sôi gấp bội phần. Tháng "cô hồn" vì một số lý do nào đó, tình hình tài chính của bạn bị đóng băng khiến khao khát mua sắm trong tháng 8 âm lịch càng trở nên dữ dội. Nửa cuối tháng sẽ có một quý nhân từ phương xa đem tới cho bạn và gia đình bạn một tin vui bất ngờ, có thể là cấp trên đề bạt hay hỷ sự tốt lành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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