Thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), số phận đã an bài: 3 con giáp hóa giải xui xẻo, vận may từ trên trời rơi xuống, tiền tài hưng thịnh và phát đạt

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 15:26

Đây là những con giáp may mắn lọt vào mắt xanh của Thần Tài, một bước lên mây trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9).

Tuổi Tuất

Thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), số phận đã an bài: 3 con giáp hóa giải xui xẻo, vận may từ trên trời rơi xuống, tiền tài hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), người tuổi Tuất lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có 3 cát tinh là Tướng Tinh, Tam Đài và Kim Quỹ hội chiếu, đại cát đại lợi cho sự nghiệp và tài lộc. Nhất là vào ngày thứ Sáu (9/9), con giáp này có sự nghiệp vô cùng vững vàng, được cấp trên giao phó nhiều trọng trách. Áp lực lắm nhưng tiền bạc dồi dào.

Thời gian này, tuổi Tuất sẽ đạt được tất cả những điều mình mơ ước đã lâu, thậm chí khiến không ít người ngưỡng mộ vì phất lên quá nhanh. 

Từ giờ đến hết năm công việc của Tuất có nhiều tiến triển thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, thu nhập tài chính ổn định. Do có quý nhân phù trợ nên cuộc sống của tuổi Tuất trong những tháng cuối năm 2022 có điềm dễ chịu, con giáp này cũng sẽ gặp được nhiều niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như bất ngờ trúng số.

Tuổi Mùi

Thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), số phận đã an bài: 3 con giáp hóa giải xui xẻo, vận may từ trên trời rơi xuống, tiền tài hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), con giáp tuổi Mùi sẽ xoay chuyển tình thế, bạc vàng thu về tăng gấp đôi, gấp ba hiện tại. Không chỉ đường công danh mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn.

Đây là khoảng thời gian thực sự giúp họ có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ. Nếu ai đang có ý định làm ăn riêng thì nên có suy nghĩ kiên định, dứt khoát, tránh dựa dẫm người khác. Dự báo tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Đây là thời điểm tuổi Mùi ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Tuổi Sửu

Thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), số phận đã an bài: 3 con giáp hóa giải xui xẻo, vận may từ trên trời rơi xuống, tiền tài hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Sửu đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này (8/9 - 9/9), tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui. Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Sửu cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Sửu có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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