Tiên tri mách bảo, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp này trúng được giải độc đắc, bỗng chốc trở thành những đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 11:39

Tử vi cho biết, ngày 12/8 âm lịch năm nay mở ra thời kỳ hưng vượng đối với 3 con giáp sau đây, gặp may mắn về tài vận, chuyển mình giàu có.

Tuổi Sửu

Tiên tri mách bảo, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp này trúng được giải độc đắc, bỗng chốc trở thành những đại gia giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu là một trong những con giáp dễ trúng số độc đắc nhất trong ngày mai (12/8 âm lịch). Từ thời điểm này trở đi, con giáp tuổi Sửu sẽ có quý nhân trợ lực nên vận trình tăng đột biến, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, làm gì cũng có người giúp đỡ nên tỷ lệ thành công cao.

Vận trình tài lộc kể từ thời điểm này trở đi có sự ổn định và dần khởi sắc may mắn, được cân nhắc thăng chức, tăng lương, có nhiều nguồn thu nhập mới, cuộc sống sung sướng hơn. Đây là khoảng thời gian thực sự giúp Sửu có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ. Nếu ai đang có ý định làm ăn riêng thì nên có suy nghĩ kiên định, dứt khoát, tránh dựa dẫm người khác. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh thời gian sắp tới cũng khá lý tưởng. Mặc dù độc thân khó thoát kiếp FA nhưng ế không có nghĩa là điều buồn nhất. Thay vì đó bạn lại càng có động lực làm việc hơn. Còn các cặp đôi tuy có chút hiểu nhầm song mọi thứ lại đâu vào đấy. Hai bạn sẽ có khoảng thời gian vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi

Tiên tri mách bảo, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp này trúng được giải độc đắc, bỗng chốc trở thành những đại gia giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi sinh ra đã thu hút được của cải, tài lộc, về tài lộc thì khó khăn do có các sao hung tinh sớm hội tụ ở cung phú quý, tuy có thể thường xuyên tìm được cơ hội và nắm bắt, may mắn là họ đã vượt qua gian nan vất vả.

Tử vi cho biết, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch) sẽ là thời gian tài lộc sẽ bùng nổ với những người tuổi Mùi. Con giáp này sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý, phúc khí đều có, tài lộc tích lũy nhanh chóng, chỉ cần kiên trì làm việc chăm chỉ, họ sẽ từng bước vươn lên, và họ nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.

Công việc của bản mệnh kể từ thời điểm này trở đi vô cùng hanh thông. Tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của Chính Ấn nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao về những cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Song đừng bao giờ thấy thế mà kiêu ngạo, chính bản thân bạn mới là người quyết định thành công mà bạn có thể có được.

Tuổi Tuất

Tiên tri mách bảo, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp này trúng được giải độc đắc, bỗng chốc trở thành những đại gia giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất là người lạc quan, khôn ngoan, có tính kiên trì, quyết đoán phi thường. Họ cũng rất dũng cảm chủ động nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh. Do trời phú cho đầu óc thông minh cùng với sự nỗ lựa của bản thân mà tuổi Tuất thường đạt được mục đích sống, tích lỹ nhiều tiền của lúc về già.

Tử vi học dự báo,đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch) khả năng tuổi Tuất sẽ nhận được ân sủng lớn từ Thần Tài, cơ may nhận được số tiền lớn là hoàn toàn xảy ra.

Kể từ thời điểm này trở đi, sự nghiệp của Tuất không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là họ sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày sắp tới (7, 8, 9/9), Thần Tài rút hào bao cực khủng, 3 con giáp đưa tay hứng tài lộc, tiền ào ào đổ về, đời nở hoa tươi thắm

Liên tiếp 3 ngày sắp tới (7, 8, 9/9), Thần Tài rút hào bao cực khủng, 3 con giáp đưa tay hứng tài lộc, tiền ào ào đổ về, đời nở hoa tươi thắm

Trong 3 ngày sắp tới đây (7, 8, 9/9), những con giáp này sẽ có bước chuyển mình lớn, có khả năng thay đổi được vận mệnh, hướng tới cuộc sống giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng