Trúng số độc đắc đúng 16h Rằm tháng 8 này, 3 con giáp phúc đức tề thiên, tiền về đầy két, an nhàn viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 07:18

Tử vi cho biết, Rằm tháng 8 âm lịch tới đây những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn trong công danh tài lộc, tình duyên.

Tuổi Dần

Trúng số độc đắc đúng 16h Rằm tháng 8 này, 3 con giáp phúc đức tề thiên, tiền về đầy két, an nhàn viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp xuất hiện nga đúng ngày Rằm tháng 8 ÂL, mang tới cho người tuổi Dần một ngày làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao.

Ngày này Chính Ấn tương trợ cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Những ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới.

Vận đào hoa ghé thăm các bạn độc thân, hãy tận dụng tối đa lợi thế của bản thân đi nhé. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày tương tác để chia sẻ những cảm xúc, nỗi niềm mà thời gian qua hai vợ chồng chưa có thời gian trò chuyện với nhau.

Tuổi Thân

Trúng số độc đắc đúng 16h Rằm tháng 8 này, 3 con giáp phúc đức tề thiên, tiền về đầy két, an nhàn viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, họ là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng.

Thời gian gần đây, người tuổi Thân gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngưng trệ. Không những thế, con giáp này có thể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn làm ăn. Tuy nhiên kể từ ngày Rằm tháng 8 ÂL sắp tới đây, vận trình của người tuổi Thân sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, họ hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. Con giáp này học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt giúp đỡ.

Tài lộc của con giáp tuổi Thân kể từ thời điểm này trở đi có dấu hiệu khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt. Người tuổi này được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, họ thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

Tuổi Hợi

Trúng số độc đắc đúng 16h Rằm tháng 8 này, 3 con giáp phúc đức tề thiên, tiền về đầy két, an nhàn viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện của Chính Quan ngay đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch này, cát thần này mang tới cho người tuổi Hợi sự hiệu quả, hanh thông trong công việc. Bạn chủ động hơn, xông xáo hơn, không ngại gian khó để khẳng định tài năng vươn tới thành công.

Nhờ vậy, bạn sẽ sớm nhận được nhiều tin vui khi mà những nỗ lực và cố gắng của bạn không hề uổng phí, thành quả mà bạn đạt được hôm nay đủ để khiến cho bạn thấy tự hào. Hãy cố gắng duy trì phong độ này nhé.

Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình. Bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của người ấy. Sự vô tâm của tuổi Hợi có thể khiến cho người ấy tổn thương đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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