Ngày 9/9 này, 'rồng bay phượng múa': 3 con giáp sẽ có tài lộc như diều gặp gió, bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn

Tử vi cho biết, những người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn trong tháng 9 dương lịch này. Vận may của con giáp này thật sự đến kể từ ngày 9/9, người tuổi Hợi nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Công việc của Hợi kể từ đây sẽ trên đà tiến triển tốt đẹp, Ấn Quan hiệp sức giúp đỡ cho bản mệnh phát huy được năng lực của mình nhiều hơn nữa.

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tỵ là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Con giáp tuổi Hợi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Hợi có quý nhân chỉ đường nên tài vận vô cùng suôn sẻ. Hợi có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

Kể từ ngày 9/9 này trở đi, những người tuổi Tỵ sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Tỵ gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Nhờ vậy mà Tỵ sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Nhìn chung, thời gian tới sẽ là một năm đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho tuổi Tỵ. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi, kể từ ngày 9/9 này trở đi, những người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Những điều tốt đẹp sẽ đến, con giáp tuổi Thìn nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Nhờ vậy thu nhập cũng nhanh chóng được cải thiện. Những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài, phát lộc. Con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách. Thêm nữa, Thìn tính toán thông minh và nhanh nhạy nên giúp kiếm được không ít tiền, đủ để con giáp này giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!