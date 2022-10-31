Chính Tài và Thiên Tài hợp sức phù trợ, cuối tuần có 3 con giáp tài lộc bủa vây, tiền tài thăng hoa, trở thành đại gia nức tiếng

Người tuổi Sửu từ xưa đến nay luôn hiền lành, thân thiện và họ biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau, sự phất lên trông thấy ở thời điểm này đều nhờ sự nâng đỡ của quý nhân.

Xem tử vi , nhờ được Thực Thần trợ lực, tài lộc của con giáp Sửu trở nên hanh thông, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, đặc biệt việc lên kế hoạch đầu tư trong cuối tuần này lại càng thấy được sự phát triển.

Tuổi Mùi hầu hết là những người thông minh, tinh tế, rất giỏi quan sát cuộc sống và đưa ra những nhận xét sắc bén, đặc biệt thích hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chau chuốt.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác, bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà bản mệnh thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khi trải qua thời gian liên tiếp gặp khó khăn, tuổi Mùi sẽ được bù đắp gấp nhiều lần vào cuối tuần này.

Tử vi học có nói, vận xui của người tuổi Mùi đã kết thúc từ giữa năm. Càng về cuối năm họ sẽ may mắn. Nhờ sự nỗ lực, kiên cường, không ngại đương đầu với thử thách, tuổi Mùi sẽ được hưởng giàu sang, phú quý cho tới hết tháng 11. Đây là cơ hội hiếm có để bứt phá, làm giàu nên họ nhất định không được bỏ lỡ.

Tuổi Mùi sẽ được bù đắp gấp nhiều lần vào cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần dự báo có những niềm vui nối tiếp niềm vui, người tuổi Dậu có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Trên phương diện kinh tế, mọi điều bạn chạm tay vào dường như đều hóa thành vàng khi bạn có những đánh giá rất chuẩn xác trong các cơ hội đầu tư. Bạn có thể kiếm được một khoản đáng ngưỡng mộ trong cuối tuần này đấy.

Đối với những người còn độc thân, biết đâu bạn sẽ gặp được một người phù hợp với hình mẫu của mình trong những chuyến đi thì sao? Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy sẽ giận dỗi nhau vì những chuyện khá vu vơ. Hãy khống chế số lần giận dỗi ở mức độ phù hợp, để đó trở thành gia vị của tình yêu nhé.

Trên phương diện sự nghiệp, có thể bạn sẽ gặp phải chút ít rắc rối vào đầu tuần, song mọi thứ sẽ trở nên êm đềm và tốt đẹp từ giữa cho tới cuối tuần nhờ thái độ chủ động và lạc quan của bạn. Thậm chí, bạn còn đủ xuất sắc đủ biến nguy thành cơ trong tích tắc.

Cuối tuần dự báo có những niềm vui nối tiếp niềm vui, người tuổi Dậu có thể thư giãn và tận hưởng thành quả. Ảnh minh họa: Internet

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