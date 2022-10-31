Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), thời vận lên hương, 3 con giáp vơ hết tiền tài, thành công đạt mức đỉnh điểm, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 23:03

Hãy xem trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), 3 con giáp nào may mắn có tên trong danh sách này nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu mạnh mẽ, cương quyết, làm việc có tính toán trước sau nhưng lại thường không đi đúng trọng tâm nên chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Những người làm kinh doanh thời điểm trước đó gặp không ít khó khăn. Những mắc kẹt tài chính liên tục đè nặng lên đôi vai, không được ai giúp đỡ, không có nguồn vốn. 

Với những người làm công ăn lương, họ cũng gặp nhiều vấn đề bất cập, đó là sự trả đũa đến từ đồng nghiệp, là sự chối từ đến từ phía khách hàng. 

Nhưng may thay, trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), sao Hồng Loan chiếu rọi, Thần Tài mở lối bạn sẽ nhanh chóng tìm được cách giải quyết vấn đề chủ chốt nhờ có sự giúp đỡ cật lực từ một người bạn thân quen. Chúc mừng bản mệnh. 

Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), thời vận lên hương, 3 con giáp vơ hết tiền tài, thành công đạt mức đỉnh điểm, một bước thành đại gia - Ảnh 1
 Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), sao Hồng Loan chiếu rọi, Thần Tài mở lối cho tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn thông minh. Khi gặp khó khăn, họ dễ bị rối và ít khi suy nghĩ kỹ lượng nên dễ gặp thất bại. Tuy nhiên, người này cũng học hỏi rất nhanh. Trải qua nhiều thăng trầm, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thấu tình đạt lý. Tuổi Ngọ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ, nắm chắc thành công trong tay.

Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), vận khí của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Họ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối năm nhận nhiều tài lộc.

Tử vi dự báo tuổi Ngọ là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời trong thời gian tới. Vì vậy, bản mệnh không nên lo lắng khi gặp một vài điều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần tuổi Ngọ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), thời vận lên hương, 3 con giáp vơ hết tiền tài, thành công đạt mức đỉnh điểm, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), vận khí của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chuyện tiền bạc của người tuổi Thân có khởi sắc ngay từ thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bạn không chỉ khẳng định được giá trị của bản thân mà còn vạch ra được hướng đi mới cho cả tập thể.

Một số người phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh. 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn lùi của người khác. Dù đôi khi bạn thấy khá vất vả, song đồng tiền chảy vào túi đều đều chính là lời cổ vũ hiệu quả nhất với bạn.

Trong thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11), thời vận lên hương, 3 con giáp vơ hết tiền tài, thành công đạt mức đỉnh điểm, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Chuyện tiền bạc của người tuổi Thân có khởi sắc ngay từ thứ Ba và thứ Tư (1/11 - 2/11). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng vào 9h ngày 1/11, 'rũ sạch vận đen', 3 con giáp có nhiều hỷ sự, công danh bay bổng như diều gặp gió, tiền tài trải khắp nhà

Đúng vào 9h ngày 1/11, 'rũ sạch vận đen', 3 con giáp có nhiều hỷ sự, công danh bay bổng như diều gặp gió, tiền tài trải khắp nhà

Điểm danh 3 con giáp phát tài đúng 9h ngày 1/11, bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội phát triển, lại không ngừng cố gắng nên tiền chảy về túi là chuyện tất nhiên.

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