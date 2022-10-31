Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 được Thần Phật 'độ', 3 con giáp được cát tinh ban phúc, chẳng cần tốn sức vẫn có được tiền tài, công danh lừng lẫy, vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 22:27

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Thân

Tuổi Thân theo tử vi 12 con giáp là một con giáp hoạt bát, sáng tạo và có sự hiếu thắng rất cao, họ không bao giờ chấp nhận được sự thất bại, luôn muốn bản thân mình là nhất. Chính bởi sự hiếu thắng, chiếm lĩnh cao mà con giáp này luôn hấp tấp khi làm việc gì đó, khát khao đánh nhanh thắng nhanh lấn át lí trí nên họ không kiểm soát được hành vi, dẫn đến một vài thất bại nhanh chóng. 

Thời gian vừa qua kết quả kinh doanh xuống dốc không phanh, tài lộc chỉ thấy tiền ra chứ không thấy tiền vào, nhưng đến thời điểm này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vững bước tiến lên. 

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 là thời điểm vượng nhân khí, bản mệnh sẽ sáng suốt hơn khi ra quyết định, đặc biệt định thần được các mối quan hệ làm ăn tìm kiếm cho mình cơ hội mới mẻ.

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 được Thần Phật 'độ', 3 con giáp được cát tinh ban phúc, chẳng cần tốn sức vẫn có được tiền tài, công danh lừng lẫy, vẻ vang - Ảnh 1
Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 là thời điểm vượng nhân khí, tuổi Thân sẽ sáng suốt hơn khi ra các quyết định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc nên được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Đây chính là thời điểm "tam hỷ lâm môn" của con giáp này.

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 được Thần Phật 'độ', 3 con giáp được cát tinh ban phúc, chẳng cần tốn sức vẫn có được tiền tài, công danh lừng lẫy, vẻ vang - Ảnh 2
Đúng 6-9h sáng ngày 1/11, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 được Thần Phật 'độ', 3 con giáp được cát tinh ban phúc, chẳng cần tốn sức vẫn có được tiền tài, công danh lừng lẫy, vẻ vang - Ảnh 3
Đúng 6-9h sáng ngày 1/11 là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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