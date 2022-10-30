Từ 12h - 14h ngày 31/10/2022, những con giáp nằm trong top phát tài, sự nghiệp thăng hoa, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 23:31

Những con giáp vô cùng may mắn này có đường tình duyên hanh thông, gặp được người tâm đầu ý hợp; tiền bạc như ý.

Tuổi Thân

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ thời gian này, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ 12h - 14h ngày 31/10/2022, những con giáp nằm trong top phát tài, sự nghiệp thăng hoa, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên thời gian này của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, bạn có thể thở phào sau những ngày vất vả trước đó rồi.

Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách nên không thiếu việc để làm. Bản mệnh dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi thử thách đến với mình. Tinh thần lạc quan cùng thái độ nghiêm túc là chìa khóa giúp bạn kiếm tiền. 

Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 biết quan tâm đến nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ có tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình mà bạn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Từ 12h - 14h ngày 31/10/2022, những con giáp nằm trong top phát tài, sự nghiệp thăng hoa, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên thời gian này của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết bắt đầu từ thời gian này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Dậu, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

Từ 12h - 14h ngày 31/10/2022, những con giáp nằm trong top phát tài, sự nghiệp thăng hoa, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Vận may của Dậu trong thời gian này mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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