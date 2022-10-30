Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), 3 con giáp nhanh chóng đổi ngược tình thế, rũ bỏ muộn phiền, đón lấy thành công, mọi nỗ lực đều có kết quả

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:44

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), những con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11) vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tuy nhiên, những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào thời gian này. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên, con giáp phát tài này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), 3 con giáp nhanh chóng đổi ngược tình thế, rũ bỏ muộn phiền, đón lấy thành công, mọi nỗ lực đều có kết quả - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp, thời điểm này do được Thiên Ấn hỗ trợ mang tới cho tuổi Tỵ sự tự tin, vững bước để theo đuổi mục tiêu đề ra trước đó, mọi kế hoạch đều được diễn ra trôi chảy theo đúng tuần tự bạn sắp đặt. Dù làm gì đi nữa người tuổi Tỵ cũng thu về được kết quả đáng mừng, giữ được phong độ trong tập thể.

Với những gì bạn đạt được cùng với thời gian lao động miệt mài trước đó bạn nhận được không ít lời khen đến từ đồng nghiệp và sự tin tưởng đến từ phía cấp trên. Đây chính là thời cơ để bạn chuyển mình, thoát li ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay. Nhất định bạn sẽ còn làm được nhiều điều lớn hơn vậy. 

Trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11) cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn, với khoản thu lớn vậy bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu cá nhân, hoặc tiếp tục đầu tư những lĩnh vực khác nhau. 

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), 3 con giáp nhanh chóng đổi ngược tình thế, rũ bỏ muộn phiền, đón lấy thành công, mọi nỗ lực đều có kết quả - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11) cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11). Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Công việc vẫn tiến triển đều đều. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), 3 con giáp nhanh chóng đổi ngược tình thế, rũ bỏ muộn phiền, đón lấy thành công, mọi nỗ lực đều có kết quả - Ảnh 3
Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân trong 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương

Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương

3 con giáp này trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) được tử vi dự đoán vận trình hanh thông, suôn sẻ vô cùng, cát khí lan tràn chạm đích thành công.

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