Tuần mới suôn sẻ (31/10 - 6/11), 3 con giáp đón lộc Thần Tài, tiền bạc lên hương, cuộc sống thăng hoa, thỏa sức hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 17:52

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Tuổi Tỵ

Trong tử vi học, tuổi Tỵ được xem là biểu tượng của sự giàu có. Tuổi Tỵ tham vọng, kiên trì và luôn muốn hướng đến một cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều đó. Tuổi Tỵ vốn dĩ không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho mình và giúp gia đình thịnh vượng.

Tuổi Tỵ vốn quyết đoán và luôn muốn thử sức với nhiều thứ, dù có thất bại thì đó cũng là bài học đáng quý. Trong những năm vừa qua, cuộc sống tuổi Tỵ có chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần giữ vững tinh thần tỉnh táo, luôn hướng về phía trước thì mọi chuyện rồi cũng được giải quyết êm đẹp.

Đặc biệt trong tuần mới (31/10 - 6/11), tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ tạo dựng được sự nghiệp ổn định, từ đó gia đình cũng được hưởng may mắn và tài lộc. Những khó khăn ngày trước sẽ giảm dần, thay vào đó là sự giàu có kéo dài từ cuối năm nay đến hết năm sau và có khả năng vững mạnh trường tồn.

Tuần mới suôn sẻ (31/10 - 6/11), 3 con giáp đón lộc Thần Tài, tiền bạc lên hương, cuộc sống thăng hoa, thỏa sức hưởng thụ - Ảnh 1
Tuần mới (31/10 - 6/11), tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ tạo dựng được sự nghiệp ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuần mới (31/10 - 6/11) là thời gian khá tốt lành với người tuổi Tý. Đặc biệt, từ khoảng thời gian này trở đi, con giáp này có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Người tuổi Tý làm công việc kinh doanh tự do sẽ có khách hàng đối tác tự nhiên mà đến, người làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như thu nhập thêm. Cơ hội không phải lúc nào cũng tốt như thời điểm này nên cần nắm bắt chính xác và thể hiện năng lực hết mình thì mới gặt hái được thành công lớn và tụ tài tụ lộc.

Không chỉ gặp may mắn, vận đỏ trong sự nghiệp, tiền tài mà con giáp này còn gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình, các cặp vợ chồng cũng trở nên khăng khít hơn, hứa hẹn hôn nhân viên mãn. Song cũng cần đặc biệt chú ý, tránh để vận đào hoa vượng mà để bản thân rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Tuần mới suôn sẻ (31/10 - 6/11), 3 con giáp đón lộc Thần Tài, tiền bạc lên hương, cuộc sống thăng hoa, thỏa sức hưởng thụ - Ảnh 2
Tuần mới (31/10 - 6/11) con giáp tuổi Tý có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiên cường, mạnh mẽ và không bao giờ bị đánh gục, tuổi Mùi coi những khó khăn họ gặp phải là thử thách để họ bước lên một nấc thang cao hơn mà thôi. Sau nhiều tháng liên tiếp bị thử thách như vậy, tuần mới (31/10 - 6/11) là lúc tuổi Mùi lấy lại những gì đã mất, thậm chí được đền bù gấp nhiều lần.

Tử vi học có nói, từ thời gian này, tuổi Mùi gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp. Nỗ lực mà họ bỏ ra đã được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, nên việc thăng chức và tăng lương được cho là những điều tất yếu.

Với những người tự kinh doanh thì đây cũng là cơ hội tốt để họ đặt những viên gạch nền móng và gặt hái thành công vào dịp cuối năm nay và đầu năm sau.

Tuần mới suôn sẻ (31/10 - 6/11), 3 con giáp đón lộc Thần Tài, tiền bạc lên hương, cuộc sống thăng hoa, thỏa sức hưởng thụ - Ảnh 3
Tuần mới (31/10 - 6/11) là lúc tuổi Mùi lấy lại những gì đã mất, thậm chí được đền bù gấp nhiều lần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Kể từ ngày 31/10, Thần Tài chống lưng, 3 con giáp được quý nhân xôm tụ, vận trình phát đạt, gia đạo bình an

Kể từ ngày 31/10, Thần Tài chống lưng, 3 con giáp được quý nhân xôm tụ, vận trình phát đạt, gia đạo bình an

Kể từ ngày 31/10, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, phát triển hơn người.

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