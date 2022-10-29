Tiền bạc dư dả hơn người, 3 con giáp sắp vượt qua mọi khó khăn, có tin vui về mọi phương diện, trở thành con giáp viên mãn nhất tháng 11

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 23:44

Tử vi cho biết, nhờ sao tốt chiếu mệnh nên bước qua tháng 11, các con giáp dưới đây dễ vượt qua được những khó khăn, gặp rất nhiều may mắn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường tận tụy, đáng tin cậy. Tuất thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Trong thời gian qua, Tuất có thể đã gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Thế nhưng con giáp này không vì thế mà tỏ ra nản lòng.

Bước qua tháng 11, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời điểm này Tuất làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Tuy nhiên, Tuất cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân và vững vàng hơn trong sự nghiệp.

Tiền bạc dư dả hơn người, 3 con giáp sắp vượt qua mọi khó khăn, có tin vui về mọi phương diện, trở thành con giáp viên mãn nhất tháng 11 - Ảnh 1
Bước qua tháng 11, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn trong tháng 11 tới. Vận trình của bạn chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng. 

Tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt, nhưng vì chất lượng công việc tốt nên bạn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh mức lương ổn định, bạn còn có thể nhận được lời tuyên dương từ cấp trên hoặc khoản thưởng nóng nho nhỏ khích lệ tinh thần.

Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán lúc nào cũng khách khứa tấp nập. 

Tiền bạc dư dả hơn người, 3 con giáp sắp vượt qua mọi khó khăn, có tin vui về mọi phương diện, trở thành con giáp viên mãn nhất tháng 11 - Ảnh 2
Tháng 11 tới, vận trình của Dậu chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người cầm tinh con trâu vốn lanh lợi và khá thông minh. Thông thường, ngay từ giai đoạn tiền vận thì sự nghiệp của tuổi Sửu đã có thể công thành danh toại. Nhờ công việc ổn định mà con giáp này kiếm được không ít tiền của, thậm chí tuổi Sửu còn có thể tự mình làm giàu khi tuổi đời còn khá trẻ.

Tử vi học có nói, bước qua tháng 11, tuổi Sửu đã được thần tài chiếu cố, dẫn dắt cho họ đến với những thành công lớn trong sự nghiệp. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ thấy rõ nhất sự thay đổi này. Các cơ hội thăng tiến, lương thưởng đến với tuổi Sửu dồn dập và với những người biết nắm bắt, việc có một cuộc sống dư dả không có vấn đề gì, nếu không muốn nói là một cuộc sống vô cùng giàu có, sung túc.

Tiền bạc dư dả hơn người, 3 con giáp sắp vượt qua mọi khó khăn, có tin vui về mọi phương diện, trở thành con giáp viên mãn nhất tháng 11 - Ảnh 3
Bước qua tháng 11, tuổi Sửu đã được thần tài chiếu cố, dẫn dắt cho họ đến với những thành công lớn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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