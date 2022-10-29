Chủ nhật ( 30/10), khung giờ 10h - 12h, những con giáp xưng ngôi 'bá vương' trong công việc, làm chủ tiền tài , tình duyên viên mãn

Từ 10h - 12h ngày 30/10/2022, những con giáp này gặp nhiều may mắn, tài vận ngày càng vượng.

Tuổi Tị Những người tuổi Tị có tài năng, phóng khoáng và có ý chí vươn lên. Họ cũng là người khá thức thời, có tầm nhìn xa. Chính vì vậy mà người tuổi Tị không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có. Trong thời gian này, người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Bên cạnh đó, người tuổi Tị được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt. Tị làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, Tị còn biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi. Trong thời gian này, người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Tử vi 12 con giáp nói trong thời gian này, người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi.

Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá. Tý đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi cho thấy tuổi Mùi chính là con giáp may mắn trong khoảng thời gian này khi mà bản mệnh sẽ nhận được sự ưu ái từ Thần Tài, còn được cả cấp trên hỗ trợ phát triển sự nghiệp của mình nữa. Bước qua thời gian này, vận may của con giáp này sẽ tăng tiến vượt bậc. Cơ may kiếm tiền nhiều lên hẳn, chỉ sợ bản mệnh không có sức mà kiếm tiền thôi chứ chẳng lúc nào lo lắng không có thời cơ để tăng thu nhập cho mình. Chỉ cần bạn giữ vững được tinh thần chiến đấu, quyết tâm thực hiện những điều mình muốn thì ước mơ rồi cũng có ngày trở thành sự thực, mục tiêu dù cao dù xa cũng có ngày đạt được. Bước qua thời gian này, vận may của con giáp này sẽ tăng tiến vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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