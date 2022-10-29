Tử vi 4 ngày tới (30/10 - 2/11), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp muốn gì được nấy, 'một bước lên tiên', tha hồ tiêu xài xả láng

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 22:39

Theo tử vi, từ ngày 30/10 đến 2/11 tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, và họ cũng là người có số mệnh giàu có. Tuy niên, thời gian trước đây họ đã phải đối mặt với những vấn đề ngoài ý muốn khiến tài vận biến động, không kịp trở tay. Tuy nhiên, từ 4 ngày tới, tài vận và sự nghiệp tuổi Dậu có chuyển biến tích cực, những khó khăn, rối ren đều được giải quyết một cách êm đẹp.

Đặc biệt là trong 4 ngày tới, tuổi Dậu cần phải tự tin phát huy hết thế mạnh của mình thì mới mong làm giàu. Hơn nữa, nếu có cơ hội đến thì phải nắm bắt kịp lúc, nếu may mắn tài vận sẽ bùng nổ giúp tuổi Dậu tạo được khối tài sản dư dả đến hết năm sau. Tử vị học có nói, tuổi Dậu là người phóng khoáng nên trong giai đoạn này cần cẩn thận chi tiêu, dù có tiền nhiều nhưng cũng không nên hoang phí, phải giữ túi tài ổn định thì mới mong giàu có bền vững.

Tử vi 4 ngày tới (30/10 - 2/11), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp muốn gì được nấy, 'một bước lên tiên', tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 1
Từ 4 ngày tới, tài vận và sự nghiệp tuổi Dậu có chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ cát tinh soi chiếu, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông trong 4 ngày tới. Những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường chăm chỉ, chịu khó thì thành tích nhanh chóng được cải thiện. Bạn nhận được sự ưu ái của thầy cô.

Người đã đi làm cũng có cơ hội thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Đặc biệt với ai làm công việc văn thư, sổ sách và biên tập thì cuối năm sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ nhờ đầu óc minh mẫn, tư tưởng cởi mở.

Chỉ cần bạn nhiệt tình, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ không chần chừ giúp đỡ bạn. Thậm chí, quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu.

Tử vi 4 ngày tới (30/10 - 2/11), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp muốn gì được nấy, 'một bước lên tiên', tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 2
Nhờ cát tinh soi chiếu, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông trong 4 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, sống trách nhiệm và luôn thật thà trong mọi điều. Nếu người khác lươn lẹo, khôn lỏi để tiến thân thì Hợi vẫn cứ điềm đạm làm một người tử tế, đàng hoàng. Nhờ sống ngay thẳng, chân thành nên Hợi được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng.

Trong 4 ngày tới đây, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ có được nhiều điều bất ngờ. Tuổi Hợi thường không phải lo lắng về vật chất quá nhiều, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ.

Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, có thể giải quyết những khó khăn còn tồn đọng.

Tử vi 4 ngày tới (30/10 - 2/11), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp muốn gì được nấy, 'một bước lên tiên', tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 3
Trong 4 ngày tới đây, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài vào 12h trưa ngày 30/10/2022, tiền bạc khởi phát, tận hưởng 'quả ngọt' của cuộc sống giàu sang

3 con giáp chuẩn bị đón Thần Tài vào 12h trưa ngày 30/10/2022, tiền bạc khởi phát, tận hưởng 'quả ngọt' của cuộc sống giàu sang

Từ 12h trưa ngày 30/10/2022, có 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, thành công nhanh chóng tiến đến.

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