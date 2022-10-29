Đúng 0h ngày 30/10/2022, Tài Tinh soi chiếu, 3 con giáp ngửa tay hứng vàng, tiền của dồi dào, mặc sức mà ăn, thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 20:29

Tử vi chỉ rằng đúng 0h ngày 30/10/2022, những con giáp sau đây may mắn đổi vận giàu có.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Đúng 0h ngày 30/10/2022 là thời gian rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Theo tử vi cho thấy, thì đây là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Đúng 0h ngày 30/10/2022, Tài Tinh soi chiếu, 3 con giáp ngửa tay hứng vàng, tiền của dồi dào, mặc sức mà ăn, thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Đúng 0h ngày 30/10/2022 là thời gian rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ, đúng 0h ngày 30/10/2022 vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc, con giáp này đón nhận may mắn về tiền bạc, kinh doanh buôn bán có lời lãi. 

Với những người làm công ăn lương có công việc nhàn nhã, không chịu áp lực nhiều nhưng vẫn thu về được khoản tiền như mong muốn. Các kế hoạch được lên từ trước đó cũng diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Con đường bạn chọn lựa và đang đi rất đúng, cố gắng hết sức mình nhất định bạn sẽ còn vươn cao hơn thế. 

Phương diện tình cảm tốt đẹp, hai bạn có khoảng thời gian cuối tuần êm đềm, hạnh phúc. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài cách xa nên hãy dành trọn vẹn ngày này cho nhau nhé!

Đúng 0h ngày 30/10/2022, Tài Tinh soi chiếu, 3 con giáp ngửa tay hứng vàng, tiền của dồi dào, mặc sức mà ăn, thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Với tuổi Ngọ, đúng 0h ngày 30/10/2022 vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bản lĩnh, ngoan cường và không sợ gian khó, khổ cực. Con giáp này dám bước qua nghịch cảnh, chiến thắng chính mình để nắm lấy thời cơ trời cho. Vậy nên, càng dấn thân, can trường Tý càng có tài vận dồi dào.

Cụ thể vào đúng 0h ngày 30/10/2022, tuổi Tý sẽ nhận được tin vui phương xa, đây là báo hiệu hỷ sự cho công việc cũng như kiếm tiền trong thời gian tới. Tuổi Tý nên nhớ rằng, trong năm nay khi mọi cơ hội đến thì phải tranh thủ nắm bắt để đổi đời, và tuần này bạn sẽ gặp cơ hội đó.

Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp. Đặc biệt công việc tuổi Tý sẽ suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn trong tuần đều được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ nhận được nhiều tin vui giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Đúng 0h ngày 30/10/2022, Tài Tinh soi chiếu, 3 con giáp ngửa tay hứng vàng, tiền của dồi dào, mặc sức mà ăn, thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Đúng 0h ngày 30/10/2022, tuổi Tý sẽ nhận được tin vui phương xa. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chủ nhật cuối tuần (30/10), 3 con giáp dát vàng đầy người, hỷ sự kéo đến nhà, tiền bạc 4 phương tụ về ngập két

Chủ nhật cuối tuần (30/10), 3 con giáp dát vàng đầy người, hỷ sự kéo đến nhà, tiền bạc 4 phương tụ về ngập két

Chủ nhật cuối tuần (30/10), 3 con giáp được cát tinh soi chiếu cộng thêm sự thông minh, nhanh nhẹn nắm được cơ hội đổi đời, gặp nhiều may mắn.

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