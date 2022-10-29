Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được trời phật thương, vận số cực tốt, cuộc sống cực kỳ viên mãn, người người ghen tị

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 17:43

Tiết lộ tử vi từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chủ động nắm bắt thời cơ, đổi vận sung túc, giàu sang.

Tuổi Sửu

Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong thời gian tới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Từ nay đến hết tháng 10 âm lịch, tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai.

Chuyện tình cảm đã tốt đẹp hơn, bản mệnh đã bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được trời phật thương, vận số cực tốt, cuộc sống cực kỳ viên mãn, người người ghen tị - Ảnh 1
Từ nay đến hết tháng 10 âm lịch, tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp Tý nhận nhiều khởi sắc mới mẻ, sáng sủa đặc biệt là về mặt sự nghiệp vươn tới vị trí mà bạn không thể ngờ tới. Dịp này bạn có cơ hội thể hiện năng lực, nhờ vậy bạn mạnh dạn, tự tin phát huy những gì mà mình có. Nhân đà này hãy chinh phục những dự án mới, tìm thêm cho mình chỗ đứng trong sự nghiệp Tý nhé. 

Dù đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc nhưng bản mệnh nên giữ thái độ đúng mực, khiêm tốn, chớ ngủ quên trên chiến thắng mà vô tình đánh mất tất cả. 

Khiêm tốn sẽ khiến bạn nhận được sự yêu quý từ những người xung quanh, hơn hết còn cho bản thân cơ hội học tập nhiều điều mới mẻ từ xung quanh, thành quả thu được chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng. 

Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được trời phật thương, vận số cực tốt, cuộc sống cực kỳ viên mãn, người người ghen tị - Ảnh 2
Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp Tý nhận nhiều khởi sắc mới mẻ, sáng sủa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp phát tài từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch đầu tiên phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với sự nỗ lực bấy lâu của bạn.

Tuổi Mão sẽ đón cơ may tài lộc khá lớn vào thời gian này. Bản mệnh dễ dàng tìm được đối tác làm ăn hợp ý, lợi nhuận tăng vọt lên đáng kể. Đặc biệt đây chính là thời điểm mà tài lộc đại phát, con giáp này dễ có tiền tỷ trong tay. Quý nhân ghé thăm cơ nên vận trình sẽ có nhiều biến chuyển bất ngờ theo hướng tích cực hơn hẳn.

Đây là tiền đề để tuổi Mão sớm gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc và làm bàn đạp để tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Nhờ vậy, cuộc sống của bạn trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có thể khiến không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị đấy!

Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được trời phật thương, vận số cực tốt, cuộc sống cực kỳ viên mãn, người người ghen tị - Ảnh 3
Từ ngày mai đến hết tháng 10 âm lịch đầu tiên phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao

3 ngày cuối tháng 10, Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp ''một bước lên mây', thăng quan phát tài, vận trình vụt sáng như sao

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