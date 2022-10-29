Tuần mới (31/10 - 6/11), quan lộ rộng mở, 3 con giáp thẳng đường công danh, sự nghiệp vụt sáng, quý nhân dẫn lối thành công

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 23:22

Tuần mới (31/10 - 6/11), những con giáp vô cùng may mắn khi đường sự nghiệp hanh thông, gặp được quý nhân dẫn lối, tiền bạc như ý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phần lớn đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Dần được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này năng nhặt chặt bị, không thích tiêu pha hoang phí. Dần luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, người tuổi Dần luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Tuần mới (31/10 - 6/11), người tuổi Dần được dự báo có quý nhân đồng hành. Với trí nhớ tốt và trí tưởng tượng phong phí, Dần đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Nhờ vậy mà Dần được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Cho dù có gặp khó khăn thì Dần cũng có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ sự chăm chỉ mà tiền đổ về túi Dần không ngừng. Cho dù làm công việc gì thì năng lực của Dần cũng được đánh giá cao.

Tuần mới (31/10 - 6/11), quan lộ rộng mở, 3 con giáp thẳng đường công danh, sự nghiệp vụt sáng, quý nhân dẫn lối thành công - Ảnh 1
Tuần mới (31/10 - 6/11), người tuổi Dần được dự báo có quý nhân đồng hành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên tuần mới (31/10 - 6/11), của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, bạn có thể thở phào sau những ngày vất vả trước đó rồi.

Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách nên không thiếu việc để làm. Bản mệnh dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới trong tuần nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi thử thách đến với mình. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội nhận thêm quà cáp vì được nhiều người yêu quý.

Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 biết quan tâm đến nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ có tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình mà bạn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Tuần mới (31/10 - 6/11), quan lộ rộng mở, 3 con giáp thẳng đường công danh, sự nghiệp vụt sáng, quý nhân dẫn lối thành công - Ảnh 2
May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên tuần mới (31/10 - 6/11), của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý hầu hết là những người có nội lực mạnh mẽ, bản lĩnh, vô cùng quyết đoán và độc lập trong cuộc sống. Chính vì thế, khi gặp bất kỳ khó khăn nào, tuổi Tý cũng luôn tự mình tìm ra cách giải quyết và từ từ vượt qua nó.

Bước qua tuần mới (31/10 - 6/11), những vất vả, gian truân sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho may mắn ập vào nhà người tuổi Tý khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Ngoài việc kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái, Tý còn có cơ hội được thử sức trong môi trường làm việc mới với con đường thăng tiến có thể đoán trước. Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, phúc phần đầy nhà.

Tuần mới (31/10 - 6/11), quan lộ rộng mở, 3 con giáp thẳng đường công danh, sự nghiệp vụt sáng, quý nhân dẫn lối thành công - Ảnh 3
Bước qua tuần mới (31/10 - 6/11), người tuổi Tý khiến họ muốn nghèo cũng không được. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chủ nhật ( 30/10), khung giờ 10h - 12h, những con giáp xưng ngôi 'bá vương' trong công việc, làm chủ tiền tài , tình duyên viên mãn

Chủ nhật ( 30/10), khung giờ 10h - 12h, những con giáp xưng ngôi 'bá vương' trong công việc, làm chủ tiền tài , tình duyên viên mãn

Từ 10h - 12h ngày 30/10/2022, những con giáp này gặp nhiều may mắn, tài vận ngày càng vượng.

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