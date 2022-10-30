Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:28

3 con giáp này trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) được tử vi dự đoán vận trình hanh thông, suôn sẻ vô cùng, cát khí lan tràn chạm đích thành công.

Tuổi Mão

Trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) cũng là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) cũng là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, với cục diện Tam Hội tích cực mang đến sự ngọt ngào trong tình yêu và sự nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn rất xông xáo, sáng tạo đưa ra những ý tưởng táo bạo, độc đáo đưa công việc lên một tầm cao mới. 

Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh đặc biệt sở hữu nguồn năng lượng dồi dào giúp bạn tự tin tỏa sáng nhận được sự cộng hưởng nhiệt tình từ đồng nghiệp. 

Tình hình tài chính trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đều cao nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu mua sắm hay theo đuổi đam mê của mình. Dù vậy những cũng đừng vung tay quá trán, hãy nghĩ đến những khoản chi cần thiết trong tương lai. 

Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương - Ảnh 2
Tình hình tài chính trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) của Thân tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đều cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong trong 7 ngày tới (31/11 - 6/10). Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai. Đáng chú ý, đây sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi.

Trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11), đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được quý nhân hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ đó, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Đúng 7 ngày tới (31/10 - 6/11), Nhật Nguyệt soi đường chỉ lối, 3 con giáp khai thông vận số, tiền vào như nước, sự nghiệp bứt phá ngày càng lên hương - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11), đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được quý nhân hậu thuẫn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 11 ngày tới (31/10 - 10/11), Thần Tài soi đường chỉ lối, 3 con giáp được quý nhân phù trợ suôn sẻ đủ đường, vận trình xuôi thuận

Tử vi 11 ngày tới (31/10 - 10/11), Thần Tài soi đường chỉ lối, 3 con giáp được quý nhân phù trợ suôn sẻ đủ đường, vận trình xuôi thuận

Trong 11 ngày tới (31/10 - 10/11), 3 con giáp sau có số phát tài, tiền chảy về túi là chuyện tất nhiên.

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