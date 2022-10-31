Đúng vào 9h ngày 1/11, 'rũ sạch vận đen', 3 con giáp có nhiều hỷ sự, công danh bay bổng như diều gặp gió, tiền tài trải khắp nhà

Điểm danh 3 con giáp phát tài đúng 9h ngày 1/11, bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội phát triển, lại không ngừng cố gắng nên tiền chảy về túi là chuyện tất nhiên.

Tuổi Dậu Dậu luôn chậm chạp hơn trong các vấn đề phức tạp, con giáp tuổi Dậu thường ít có duyên với các ngành nghề cần có sự sát sao chỉn chu, đặc biệt những ngành như bất động sản... Tuy nhiên họ luôn muốn thử sức mình, với mong muốn thu bằng nhiều cách thu về khoản tiền lớn. Đi ngược với suy nghĩ ấy, họ đã sai lầm khi bắt tay vào những lĩnh vực như thế này, sự bất cẩn cùng với nhẹ dạ cả tin, kinh nghiệm hạn hẹp không may khiến họ mang lại đống nợ cho bản thân.

Nợ nần kéo dài khiến bản mệnh rơi vào trạng thái suy sụp, không sao tiến bước làm được điều gì. Cũng may có sự nâng đỡ của Tam Hội khiến họ suy nghĩ tích cực, thấu đáo hơn nhiều phần. Đúng 9h ngày 1/11 cũng là khoảng thời gian thuận lợi để Dậu làm lại chính mình, vực dậy sau mất mát. Đúng 9h ngày 1/11 cũng là khoảng thời gian thuận lợi để Dậu làm lại chính mình, vực dậy sau mất mát. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhạy, những người tuổi Thân đúng 9h ngày 1/11 sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Với sự thông minh của mình, họ sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu.

Bản mệnh của người tuổi Thân có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Trong thời gian tới, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng. Những người tuổi Thân đúng 9h ngày 1/11 sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong thời gian này vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả. Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào đúng 9h ngày 1/11. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên, con giáp phát tài này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi. Người làm ăn tuổi Ngọ có thể nhận được tin vui vào đúng 9h ngày 1/11. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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