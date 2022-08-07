Chim sẻ gọi Thần Tài về đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, 3 con giáp nổ lộc chưa từng thấy, cung Tài và cung Danh vọng may mắn cực độ, đón vận khí mới tràn về, sung túc cả năm

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 19:24

Đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, loài chim may mắn gọi Thần Tài trợ duyên cho 3 con giúp trúng lớn, bội thu tiền bạc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những loài chim lành mang lại những may mắn, thịnh vượng cho gia chủ, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới.

Chim sẻ gọi Thần Tài về đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, 3 con giáp nổ lộc chưa từng thấy, cung Tài và cung Danh vọng may mắn cực độ, đón vận khí mới tràn về, sung túc cả năm - Ảnh 1
Theo tử vi, con giáp Mão gặt hái được rất nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp. Chính là những nhân duyên đã mang lại may mắn cho con giáp này.

Tuổi Tý

Đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, Tý đón nhận nhiều tin vui. Tử vi tháng 8/2022 của 12 con giáp, chim sẻ báo may mắn, vận trình của người tuổi Tý có nhiều điểm sáng trong tháng này từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.

Tháng này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình.

Trong tháng này, bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình.

Chim sẻ gọi Thần Tài về đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, 3 con giáp nổ lộc chưa từng thấy, cung Tài và cung Danh vọng may mắn cực độ, đón vận khí mới tràn về, sung túc cả năm - Ảnh 2
Con giáp Tý bội thu về tài lộc sắp tới. Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

Những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đấy.

Tuổi Ngọ

Trong số 12 con giáp, Ngọ được chọn và con vật tiên phong có tài lãnh đạo, quản lí rất tốt, đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tuổi Ngọ rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi, đúng 8 giờ sáng thứ Hai - 8/8, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc.

Chim may mắn gọi Thần Tài ở bên giúp những chú Ngựa có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Năng nhặt chặt bị, tuổi Ngọ đừng quên câu nói này nhé!

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cậu bé Ấn Độ tiên tri mới nhất đúng 7 ngày tới (8.8 - 14.8), 3 con giáp đổi đời giàu nhanh, tiền vàng ngập két, tài lộc hưng vượng cực độ

Cậu bé Ấn Độ tiên tri mới nhất đúng 7 ngày tới (8.8 - 14.8), 3 con giáp đổi đời giàu nhanh, tiền vàng ngập két, tài lộc hưng vượng cực độ

Thần đồng tiên tri Ấn Độ nói rõ những con giáp này kiếm tiền dễ dàng, vàng chất đống đầy tủ, vận may kéo dài, tiền bạc đến ào ào.

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