CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (7/12) ra đường cẩn thận điềm báo hao tài, vận trình kém sắc, tình duyên trắc trở

Ngọ - Ngọ Tự Hình, con giáp này nảy sinh những cảm xúc tiêu cực khi tự ti về năng lực của bản thân, khiến công việc trong ngày có dấu hiệu chững lại. Bạn lo lắng mình sẽ không làm tốt nên có xu hướng né tránh, thoái thác nhiệm vụ mỗi khi được cấp trên giao phó. Thái độ này của bạn có thể khiến lãnh đạo không hài lòng và không đánh giá cao về bạn.

Tuổi Ngọ nên chấn chỉnh thái độ làm việc của mình. Không ai vừa sinh ra đã giỏi một lĩnh vực nào đó, tất cả đều cần trải qua quá trình khổ luyện để ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn. Hơn nữa, những thử thách đặt ra cũng là cơ hội để bạn khám phá tiềm năng và bứt phá giới hạn của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Cảm xúc thay đổi thất thường của tuổi Ngọ ảnh hưởng ít nhiều tới mối quan hệ tình cảm hai người. Ngoài ra thì sự nhạy cảm thái quá cũng khiến con giáp này luôn có sự hoài nghi ở nửa kia.

Tuổi Ngọ nên chấn chỉnh thái độ làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tuổi Tỵ có xu hướng làm việc một mình, song sức mạnh của tập thể bao giờ cũng lớn hơn. Do vậy, bản mệnh nên cố gắng tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp bằng sự hoà đồng, thân thiện.

Tuổi Tỵ hôm nay nên thận trọng, dè chừng trong mọi việc vì có điềm báo gặp họa thị phi, kiện tụng. Bản mệnh có thể gặp phải rắc rối liên quan tới pháp luật, cơ quan công quyền, vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà còn có khi vướng phải vòng lao lý nữa.

Vận tình cảm có nhiều rối ren, những mối quan hệ xã giao sẽ xảy ra tranh cãi nhỏ. Các thành viên trong gia đình nên chia sẻ việc nhà với nhau, đừng để người phụ nữ phải làm mọi việc.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Những lời nói vô ý ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả công việc sau cùng. Tuổi Mùi nên học cách tinh tế và khéo léo hơn trong quá trình giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp để giảm đi tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ nơi công sở.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá thăng trầm. Đào hoa của người độc thân dù vượng nhưng bản mệnh vẫn bỏ lỡ khá nhiều mối nhân duyên tốt đẹp vì tính cách khép kín. Phần khác là do con giáp này đang đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn trong việc chọn lựa bạn đời.

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo