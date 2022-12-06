Đúng khuya nay (6/12/2022), THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước nhà, 3 con giáp này được trao tận tay tiền bạc, của cải dư dôi, phút chốc lên đời, đại gia điểm mặt gọi tên

Cục diện Tam Hợp giúp cho vận trình công việc của tuổi Hợi có nhiều biến chuyển thuận lợi. Con giáp này có được sự tự tin cần thiết để chứng minh năng lực của bản thân với những người xung quanh. Đây cũng là thời cơ tốt để bản mệnh cho cấp trên thấy rằng mình xứng đáng ở vị trí cao hơn.

Vận trình tình cảm cũng rất tốt đẹp. Người độc thân dễ được mai mối cho gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Bạn là người rất giỏi trong việc kiếm tiền nên không cần lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần cẩn trọng khi đưa ra những quyết định chi tiêu với số tiền lớn. Đặc biệt, khi giao dịch mua bán có giá trị hợp đồng lớn, con giáp này không nên giao cho người khác.

Người độc thân dễ được mai mối cho gặp được đối tượng ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Thìn mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này. Chẳng cần một ai phải nhắc nhở, tự bản thân bạn cũng có thể tìm được hướng đi phù hợp và tạo được lợi thế cho riêng mình hơn hẳn so với những người đồng nghiệp khác.

Con giáp này ngày càng yêu công việc của mình, muốn cống hiến hết mình để công việc để có thể đạt được hiệu suất tối đa. Hãy cứ cố gắng nỗ lực hết mình như vậy chắc chắn cấp trên cũng sẽ để mắt và công nhận, dành cho bạn cơ hội để phát triển xứng đáng hơn nữa sau này.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Cục diện tương sinh giúp bạn và đối phương hòa hợp, luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn. Khi ở cạnh người ấy, con giáp này như được tiếp thêm sức mạnh và sẵn sàng tiến về phía trước.

Hôm nay Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Thìn mở ra rất nhiều cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão hôm nay khá suôn sẻ. Con giáp này có thể hoàn thành tốt những kế hoạch đã định nên không còn phải làm việc trong trạng thái căng thẳng. Ngoài ra, một số bạn đang có ý định nhảy việc hay tìm kiếm công việc mới sẽ sớm nhận được tin tức tốt đúng với ý nguyện.

Tài vận: Vận trình tài lộc có tin vui. Bản mệnh gặp được cục diện Thực Thần nên con giáp này khá dư dả về tài chính. Bạn liên tục nhận được những khoản thù lao từ những công việc đã làm trong thời gian trước nên không cần lo lắng về tiền bạc

Cũng nhờ cát khí trong hôm nay, nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là người còn độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

Vận trình công việc của tuổi Mão hôm nay khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo