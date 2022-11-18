CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này đúng trưa mai (19/11), sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, đồng nghiệp ai nấy đều kính nể

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 16:40

Đúng trưa mai (19/11), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Tỵ

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tị có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người xung quanh trong ngày mai, khiến công việc vốn đã trôi chảy lại càng tiến triển thuận lợi hơn. Nhiều khúc mắc trước đó cũng được giải quyết nhanh chóng.

Người làm lãnh đạo nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Bạn thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Tương lai, bạn còn có thể tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm êm ấm. Ngày nhị hợp giúp tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, khăng khít. Dù cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà lẫn nhau.

CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này đúng trưa mai (19/11), sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, đồng nghiệp ai nấy đều kính nể - Ảnh 1
Ngày nhị hợp giúp tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông. Nhờ tính tình thân thiện, rộng lượng và hay giúp đỡ mọi người nên tuổi Sửu rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đây là cơ hội tốt để con giáp này có thể đề đạt nguyện vọng, quan điểm của mình lên trên.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Công việc diễn ra thuận lợi, các hạng mục đầu tư thu được lợi nhuận cao đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dư dả.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng. 

CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này đúng trưa mai (19/11), sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, đồng nghiệp ai nấy đều kính nể - Ảnh 2
Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng ngày mai Thứ Bảy 19/11/2022, vận trình của Tuổi Ngọở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì ngày mai sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vô cùng ổn định. Hai người cùng tính đến những chuyện tương lai xa xôi hơn và hứa với nhau sẽ cùng bắt tay thực hiện. Ngày hai người về một nhà đã không còn quá xa xôi nữa.

CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này đúng trưa mai (19/11), sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, công danh vụt sáng, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, đồng nghiệp ai nấy đều kính nể - Ảnh 3
Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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