Chia buồn với 3 con giáp năm 2022 lận đận tình duyên: Khó kiếm chồng mà có chồng thì cũng dễ 'đứt gánh giữa đường'

Năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này sẽ gặp không ít khó khăn, lận đận đường tình duyên.

Tuổi Sửu



Tuổi Sửu là người không được may mắn cho lắm trong chuyện tình duyên. Dù bạn đã rất tích cực để yêu và chăm sóc người ấy nhưng lúc nào cũng bị lạnh nhạt. Có thể bạn đã tìm chưa đúng người nhưng với tính cách si mê, lụy tình của mình thì dù nhận ra người ấy không thực lòng với mình cũng vẫn không thể từ bỏ. Thậm chí biết người ấy có người khác thì bạn vẫn một mực yêu thương để chờ đợi ngày người ta hồi tâm chuyển ý.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão



Người tuổi Mão có tính cách chắc chắn, ổn định. Con giáp này làm việc gì cũng hết sức hết lòng nhưng lại có nhược điểm quá bảo thủ mà đôi khi bỏ lỡ không ít cơ hội trong cuộc sống, tình cảm, công việc.



Năm 2022, vận hôn nhân tình cảm của người tuổi Mão không thuận lợi, phát sinh rất nhiều phiền phức trong cuộc sống thường ngày.



Điều này là do Sửu thổ là thiên tài tinh của người nam tuổi Mão, đại diện cho sao dị tính, ảnh hưởng xấu đến chuyện tình cảm còn người nữ tuổi Mão lại có tuế can hợi kim là thiên quan tinh, cũng là sao dị tính của phụ nữ, cũng đồng nghĩa với việc có người tình. Chính vì thế, năm 2022, rất dễ xuất hiện “kẻ thứ ba” trong hôn nhân tình cảm, thậm chí là phá vỡ hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn

Tâm trạng, tinh thần của người tuổi Thìn trong năm 2022 không vui vẻ, bởi vận tình cảm lao dốc, nhớ nhung nhưng không thể gặp mặt.



Trong năm này, tuy gặp được đúng người nhưng lại không thể đến với nhau bởi đối phương là “hoa đã có chủ”. Nếu không biết khống chế bản thân, con giáp này sẽ tự biến mình thành tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác.

Ảnh minh họa: Internet *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp được thần tài “độ”, ngập tràn may mắn, phải biết nắm bắt cơ hội để “hứng vàng” trong năm Nhâm Dần 2022 Năm 2021, top 3 con giáp này có thể gặp nhiều những khó khăn, đặc biệt về hao tổn về mặt tài chính. Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này chắc chắn sẽ được thần tài "độ", tài lộc dồi dào. Nếu biết năm bắt cơ hội, sẽ 'hứng vàng' cả năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-buon-voi-3-con-giap-nam-2022-lan-dan-tinh-duyen-kho-kiem-chong-ma-co-chong-thi-cung-de-dut-ganh-giua-duong-443708.html