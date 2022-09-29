Chỉ còn một ngày cuối là kết thúc tháng 9: Những con giáp được trời ban hồng phúc, tài lộc rộn ràng, sự nghiệp thăng hoa, vận trình tỏa sáng không ngừng

Thời điểm từ giờ đến hết năm, trên bất cứ phương diện nào họ cũng gặt hái rất nhiều tin vui. Tài lộc thu về từ nhiều mối, ngay cả những công việc tay trái cũng mang về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tử vi ngày 30/9/2022 tài vận của những người tuổi Dần sẽ thịnh vượng vô cùng, họ làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

Tử vi ngày 30/9/2022 Lục Hợp khiến cho con giáp tuổi Thìn trở nên dễ tính hơn, bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình. Nếu bạn muốn một điều gì đó, hãy lên tiếng đề nghị và đặt câu hỏi, thay vì giữ im lặng như hiện tại. Sự im lặng chỉ khiến cho bạn đánh mất cơ hội của chính mình ngày này mà thôi.

Vận may từ thời điểm này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm bản mệnh sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Thìn trở nên thịnh vượng, rực rỡ hơn cũng một phần là bạn được nhiều người nâng đỡ, giúp sức. Những giúp đỡ về tiền bạc này bạn cần ghi chép lại để hoàn trả đầy đủ nhé, đừng cho rằng điều này là tất nhiên và bạn quên ngay sau đó.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe cũng trở thành ưu thế của bạn lúc này, trong khi mọi người rất nhanh đuối sức thì bạn rất mạnh khỏe và dẻo dai. Việc này không tự nhiên mà có, đó là kết quả của việc chăm chỉ tập luyện, bạn chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày cho việc thể dục thể thao nhưng điều quan trọng nhất là duy trì đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 30/9/2022 Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày thứ 6. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có đang chồng chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần đi khám chữa ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.