Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra với nhiều khó khăn, nan giải. Dưới sự tác động của cục diện Tỵ Dần, người tuổi này không giữ được sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của mình. Điều này vô tình đưa bản mệnh vào thế “tiến thoái lưỡng nan".

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Tý Sửu bán hợp đem đến cho người tuổi này trái tim yên tràn đầy mới mẻ, thăng hoa. Ngoài ra, người độc thân cũng nhanh chóng chinh phục người mình thương.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ chút nào. Con giáp này cảm thấy thoải mái cũng như bớt lo lắng chuyện tiền nong trong nhà ở khoảng thời gian này nhờ nguồn thu nhập cao từ công việc chính.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 11/7/2023 hôm nay, tuổi Hợi may mắn đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi. Những công sức của con giáp này cũng được đền đáp xứng đáng. Thậm chí bản mệnh khá may mắn cho nên có thể nhận được một món quà hoặc khoản tiền bất ngờ trong ngày.

Tuy nhiên tuổi Hợi cũng cần thực sự tỉnh táo trước những lời cám dỗ, mời chào đầu tư có thể khiến bản mệnh gặp rắc rối sau này. Con giáp này cũng nên thôi ôm đồm chuyện của người khác, ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình, chỉ cần tập trung vào bản thân, thế là đủ.

Vận trình tình cảm của con giáp này khó duy trì được sự ổn thỏa, bản mệnh và đối phương đang có rất nhiều mâu thuẫn. Cả hai đều biết điểm yếu của đối phương ở đâu nên khi nóng giận lại càng dễ công kích vào đó và gây tổn thương cho nhau.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 11/07/2023 cho thấy Tuổi Thìn sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thìn hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Ba này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Thìn nhé.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!