Chỉ 3 giây nhìn vân cổ tay, biết ngay cuộc đời đại gia hay túng thiếu

Ngấn cổ tay có thể cho bạn biết về tuổi thọ. Thường thì trên cổ tay sẽ có ít nhất là 2 đường ngấn và cũng không ít người có tới 3, 4 đường.

Cần gì mất tiền đi xem bói khi chỉ cần nhìn vân cổ tay , bạn đã có thể biết ngay tương lai vận mệnh, sức khỏe và tiền tài của bản thân thế nào!

Thực tế, ngấn thứ 4 vốn rất hiếm, chủ nhân có tuổi họ cao. Không những có ý nghĩa về tuổi thọ, ngấn cổ tay còn giúp ta biết những ý nghĩa sau:

Ở đường ngấn đầu tiên, nếu đây là một đường rõ ràng, không bị đứt đoạn thì chủ nhân sẽ có tuổi từ 23 đến 28 tuổi. Và nếu chủ nhân có ngấn thứ 2 thì khoảng 46 đến 56 tuổi, ngấn thứ ba là 69 đến 84 tuổi, ngấn thứ 4 là 84 tuổi.

Thường thì trên cổ tay sẽ có ít nhất là 2 đường ngấn và cũng không ít người có tới 3, 4 đường - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân 1:

Hầu như ai cũng có đường chỉ tay này. Theo nhân tướng học, đường vân này thể hiện sức khỏe và tuổi thọ của chủ nhân.

Thường thì nếu ngấn đầu thẳng rõ ràng, không bị đứt đoạn thì chủ nhân có sức khỏe tốt, sự nghiệp vững vàng. Ngược lại, chủ nhân có vấn đề về sức khỏe, công việc thường có thăng trầm.

Nếu đường này bị đứt đoạn làm hai, chủ nhân nên sắp xếp lại thói quen sinh thoạt hằng ngày, đừng để bản thân bị mắc bệnh.

Nếu đường này bị đứt thành nhiều đoạn thì cuộc đời chủ nhân có phần thăng trầm, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Với phụ nữ, đường ngắn cong, hướng vào phía lòng bàn tay hay không rõ nét thì dễ mắc bệnh phụ khoa, khó có con, kinh nguyệt không đều.

Đường vân thứ 2:

Theo nhân tướng học, đường vân này nói lên tài lộc của chủ nhân.

Nếu đường vân thẳng, không đứt quãng thì chủ nhân có tiền tài ổn định.

Ngược lại, đường vân này đậm màu thì chủ nhân giàu sang bạc tiền, nhiều cơ hội làm giàu.

Nếu đường vân bị đứt đoạn, tiền tài không ổn định, gặp nhiều vấn đề tài chính.

Đường vân 3

Đây là đường vân chỉ có ở người nổi tiếng

Theo nhân tướng học, chủ nhân của đường vân này có thành công nhất định, có sức ảnh hưởng với người khác. Đường vân này càng thẳng rõ nét càng thành công rực rỡ.

Đường vân thứ 3 chỉ có ở người nổi tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân 4

Người có đường vân này rất vượng đường con cháu. Gia đình nhiều con, con cháu hiếu thuận. Đây còn là người có cuộc đời về sau nhiều may mắn tốt đẹp. Họ cũng rất được quý nhân giúp đỡ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.