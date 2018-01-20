4 con giáp dễ bị tình yêu làm mờ mắt, mù quáng đến mất trí

Tâm linh - Tử vi 20/01/2018 05:30

Đây là 4 con giáp dù có thành công, giỏi giang trong sự nghiệp hay cuộc sống thì một khi gặp tình yêu vẫn dễ mù quáng đến ủy lụy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chân thành, thiện lương, không ngại giúp người khác mà quên bản thân. Họ trọng tình nghĩa, không màng vật chất, vì vậy mà dễ trở nên ủy lụy, mù quáng trong tình yêu. Con giáp này khi yêu rất chung thủy, sẵn lòng làm mọi thứ để người yêu hạnh phúc. Một khi yêu, họ dễ quên mọi thứ, cũng không nhìn rõ được điểm tốt xấu của đối phương. Do đó, họ cũng không để tâm mà cho qua hết mà tha thứ.

4 con giáp dễ bị tình yêu làm mờ mắt, mù quáng đến mất trí - Ảnh 1
Một khi yêu, họ dễ quên mọi thứ, cũng không nhìn rõ được điểm tốt xấu của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đằng sau vẻ bề ngoài có phần lạnh lùng, cứng rắn của người tuổi Mùi chính là một tâm hồn nhạy cảm và mong manh. Họ sống tình cảm, luôn giàu lòng nhân ái. Họ luôn thích giúp đỡ người khác, cho đi không mong nhận được gì. Họ chỉ có một ước muốn duy nhất chính là sống yên bình và hạnh phúc. Trong tình yêu, họ dễ phó mặc cho đối phương, vì vậy dễ mù quáng và ủy lụy. Chính vì yêu và tin tưởng tuyệt đối mà họ bất chấp hy sinh, cuối cùng lại khó giữ được đối phương.

Tuổi Hợi

Phần lớn người tuổi Hợi không quá mưu cầu sự nghiệp hiển hách, nhưng họ lại đòi hỏi cao trong tình yêu. Dù vậy, đây lại là con giáp dễ tin tưởng mà dẫn đến bị lừa cả tình lẫn tiền. Khi yêu, họ luôn muốn quản người yêu, dễ khiến đối phương vì bức bối mà ra đi. Đây cũng là dấu hiệu mù quáng, ủy lụy trong tình yêu của người tuổi Hợi.

4 con giáp dễ bị tình yêu làm mờ mắt, mù quáng đến mất trí - Ảnh 2
Khi yêu, họ luôn muốn quản người yêu, dễ khiến đối phương vì bức bối mà ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tiếng là người chung tình, lại rất lãng mạn trong tình yêu. Họ xem tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Một khi đã yêu, con giáp này bằng lòng cho hết những gì mình đang có, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cùng với sự ngọt ngào, tuổi Tuất lại càng tạo không khí yêu đương đầy bất ngờ. Nhưng chính vì quá xem trọng gam màu hồng của tình yêu mà con giáp này trở nên mù quáng, không rõ tốt xấu.

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