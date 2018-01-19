3 con giáp kiêu hãnh làm mẹ đơn thân, không chồng vẫn hạnh phúc!

Nếu một ngày không còn hạnh phúc, 3 con giáp này vẫn đủ bản lĩnh làm mẹ đơn thân, bỏ lại hết thảy mà bắt đầu cuộc sống mới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường không có sự ổn định trong tình cảm. Nhưng một khi đã lựa chọn bạn đời, họ sẽ một lòng giữ gìn gia đình hạnh phúc nhất. Họ tôn trọng, chung thủy với đối phương và cũng muốn được nhận lại điều như thế.

Dù vậy, nếu hôn nhân không hạnh phúc, con giáp này sẵn sàng buông bỏ và bắt đầu lại. Họ không ngại làm mẹ đơn thân và một mình nuôi dạy con. Phụ nữ tuổi Mão rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Dù có gặp khó khăn gì, họ cũng không chùn bước.

Phụ nữ tuổi Mão không ngại làm mẹ đơn thân và một mình nuôi dạy con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khi kết hôn, nàng giáp tuổi Tý luôn hết lòng vì chồng, cố gắng chăm chút để gia đình sung túc, hạnh phúc nhất có thể. Dù vậy, phụ nữ tuổi Tỵ cũng nhạy cảm, dễ buồn tủi. Họ không dễ chấp nhận chuyện chồng bỏ bê gia đình.

Phụ nữ tuổi Tỵ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì gia đình. Khi phát hiện chồng ngoại tình, họ một lần dứt khoát không níu kéo. Dù có phải một mình nuôi con họ cũng không nề hà. Khi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, nàng giáp này càng bản lĩnh, kiên cường và càng sống vì mình và con nhiều hơn.

Khi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, nàng giáp này càng bản lĩnh, kiên cường và càng sống vì mình và con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý có hôn nhân khá tốt đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi những tranh cãi lặt vặt. Phụ nữ tuổi này yêu là để đi đến hôn nhân. Họ luôn làm tròn bổn phận của mình với gia đình, là vợ đảm, dâu thảo, mẹ hiền, luôn lo toan chu toàn cho gia đình.

Dù vậy, một khi phải đi đến bước đường ly hôn, họ cũng vẫn sẵn sàng một mình nuôi con mà không cần chồng. Phụ nữ tuổi Tý kiên cường, độc lập cuộc sống và tài chính nên luôn đủ tự tin lo cho mình và con khi ly hôn.

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