Mậu Tuất 2018: 3 con giáp ĐƯỢC SẾP NÂNG ĐỠ, ĐỒNG NGHIỆP NỂ TRỌNG, thành công vang dội!

Dù 2018 với người tuổi Tý khá bận rộn nhưng tiền tài lại dư dã. Người làm buôn bán kinh doanh nên mở rộng quan hệ, cuối năm sẽ có điều tốt bất ngờ.

Tử vi người tuổi Tý trong năm 2018 khá hanh thông. Họ được quý nhân phù trợ nên luôn thuận lợi, được cấp trên cân nhắc, thăng chức cũng là chuyện sớm muộn. Dù vậy, con giáp này nên làm ăn lương thiện, đừng dối trá mà dễ mất cả vốn lẫn lời.

Sức khỏe của con giáp này ổn định, tránh suy nghĩ nhiều. Con giáp nữ nên đề phòng mắc bệnh phụ khoa.

Tình duyên của người tuổi Tý trong năm nay không mấy tốt, dễ có mâu thuẫn. Đây là những mâu thuẫn từ nhiều năm. Họ nên tập trung vào sự nghiệp hơn là chuyện tình cảm.

Tử vi người tuổi Tý trong năm 2018 khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2018 đầy suôn sẻ, may mắn với người tuổi Dần.

Ai làm ăn kinh doanh sẽ kiếm được lời lãi không hề ít. Vận may tiền tài cực thịnh, có thể trúng thưởng hay trúng số không ngờ.

Trong năm nay, con giáp này nên đầu tư hay tự kinh doanh sẽ sinh lời.

Đây cũng là năm người tuổi Dần có thể hợp tác với nhiều người tài giỏi, dù vẫn chưa có được cơ hội thăng quan tiến chức. Họ nên có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, từ đó cứ cố gắng hết sức mình.

Với những ai mới bắt đầu kinh doanh hay đi làm, cứ cố gắng để mọi chuyện ổn định trước. Người đi làm công ăn lương có thể khẳng định mình, được sếp trọng dụng.

2018 đầy suôn sẻ, may mắn với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Năm 2018 là năm đầy tài lộc, nhiều cơ hội làm giàu của người tuổi Mão. Ai làm công ăn lương cứ nỗ lực hết mình, thể hiện bản thân, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến nhanh thôi.

Tiền tài của đàn ông tuổi Mão vô cùng rực rỡ trong năm nay. Hơn hết, họ còn gặt hái được nhiều thành công đáng kể.

Người tuổi Mão có thể đầu tư vào lĩnh vực nghệ thuật hay bất động sản. Cơ hội bất ngờ nhưng kết quả lại tốt đẹp không tưởng.

Sức khỏe của con giáp này nên cần đề phòng mỏi mệt quá sức vì công việc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.