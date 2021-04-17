'Cậu ấm cô chiêu' nhà giàu thường nuôi các loại 'thú cưng Thần Tài 'nào để kéo tài lộc về nhà?

Tâm linh - Tử vi 17/04/2021 11:12

Những thú cưng trong nhà không chỉ là thú vui tiêu khiển mà còn được xem như một vật phẩm phong thủy giúp gia chủ thu hút may mắn, tiền tài, vận khí hanh thông nếu phù hợp với mệnh cách.

Những vật phẩm trợ lộc cho gia chủ không còn quá xa lạ với mọi nhà. Thế nhưng, hẳn nhiều người còn chưa biết, việc lựa chọn vật nuôi phù hợp với mệnh cách cũng là cách đem lại may mắn.

Rùa

Đứng vào hàng ngũ tứ linh trấn thủ bốn phương trong văn hóa phương Đông. Rùa được xem là hội tụ của trời đất – âm dương, biểu trưng cho sự trường thọ, vững chắc trên con đường công danh.

'Cậu ấm cô chiêu' nhà giàu thường nuôi các loại 'thú cưng Thần Tài 'nào để kéo tài lộc về nhà? - Ảnh 1
Rùa thích ứng được môi trường trên cạn lẫn dưới nước - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, rùa mang mệnh Hỏa. Do Thủy thắng Hỏa nên người mệnh Thủy có thể nuôi rùa để kích thích tài lộc vượng phát. Người tuổi Tý, Hợi nên nuôi rùa để hút thêm may mắn. Người tuổi Thân, Dậu nuôi rùa không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến công việc.

Bất kì ai cũng đều có thể nuôi cá được, tùy thuộc vào mệnh cách để điều chỉnh hướng đặt bể, màu sắc, giống cá hay số lượng cho phù hợp. Hãy đặt bể cá ở các vị trí xấu nhất trong nhà để giúp hóa giải các vận xui cho gia chủ. Nhiều người cho rằng mệnh hỏa sẽ xung khắc với thủy ở bể cá cảnh. Tuy nhiên trên thực tế, bể cá đang giúp gia chủ điều hòa âm dương, mang lại nguồn năng lượng tốt, thu hút nhiều tài lộc.

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Màu sắc của loài cá cũng ảnh hưởng đến vận số gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Chim cảnh

Chim chỉ xuất hiện ở những gia đình có thú vui và biết cách chăm sóc chim đúng cách. Chúng thuộc hành Kim. Những người mạng Hỏa nuôi các động vật này sẽ mang đến tài lộc, vượng khí (do Hỏa thắng Kim). Ngoài ra, người tuổi Tỵ, Ngọ rất thích hợp nuôi các loài chim. Trong khi đó, những người tuổi Dần, Mùi không nên nuôi loài vật nuôi này trong nhà.

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Bộ lông sặc sỡ của chim cảnh giúp chủ nhà hút sinh khí, kéo tài lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chó

Thuộc hàng top những con vật được nuôi trong nhà phổ biến nhất hiện nay. Trong 12 con giáp, chó thuộc hành Thổ. Những người mạng Mộc nuôi chó sẽ rất tốt (do Mộc thắng Thổ). Người tuổi Mão, Dần cũng thích hợp nuôi chó nhất. Người sinh năm Tý, Hợi không nên nuôi. Phong thủy còn tin chó có thể nhìn thấy ‘người âm’, nên chúng cũng thường xuyên âm thầm xua đuổi thế lực này mà ta không hề hay biết.

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Phong thủy còn tin chó có thể xua đuổi được 'âm khí' mà ta không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Mèo

Mèo cũng là loài vật rất được ưa chuộng hiện nay. Chúng thuộc hành Mộc, mà Kim thắng Mộc nên những người tuổi Thân và Dậu nuôi mèo cực hợp. Ngoài ra, những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi không nên nuôi mèo.

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Người bạn nhỏ của nhiều gia đình còn có thể trợ vận cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Chuột bạch

Chuột bạch cũng được xếp vào hành Thủy. Do Thổ thắng Thủy nên chúng sẽ mang may mắn đến với người mệnh Thổ. Người sinh năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi rất hợp để nuôi chuột bạch. Trong khi đó, người sinh năm Tỵ, Ngọ không nên nuôi chuột bạch.

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Chuột bạch là loài kén người nuôi nhưng chúng lại rất có ích - Ảnh minh họa: Internet

 Bạn đã biết được con vật nào phù hợp với mình chưa?

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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