Cát tinh che chở 3 con giáp sau trong nửa cuối tháng 2/2022: Phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền bạc chất đầy két, vận may gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 10/02/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền bạc chất đầy két, vận may gõ cửa nhà vào nửa cuối tháng 2/2022.

Tuổi Dậu

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Với người làm kinh doanh thì ngay từ đầu năm bạn đã gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. 

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể trở thành sự thật một khi bản mệnh mở lòng, để cả hai có thể cùng cảm nhận và dần thấu hiểu nhau hơn.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tính cách thông minh và lanh lợi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tuổi Ngọ không được chiếu cố về vận may, bất kể con giáp này làm việc gì cũng gian truân và vất vả, kể cả những lúc nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đạt được thành công như mong đợi. Do đó, qua ngày rằm Tháng Giêng, vận số của bạn sẽ đỏ rực như son. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống tới tấp.

Cục diện Hỏa Mộc tương sinh cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và các thành viên trong gia đình cũng trở nên hòa hợp hơn. Giữa cha mẹ và con cái đã xóa bỏ được những hiểu lầm, khoảng cách thế hệ được kéo gần lại khi đôi bên cùng nhau mở lòng, biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp này có cơ hội trỗi dậy, bản mệnh đừng ngại thay đổi chính mình, hãy cho bản thân cơ hội được làm mới, được đào thải những điều cũ kỹ để hướng đến những giá trị tích cực. Bên cạnh đó, với thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. 

Trong chuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Trực giác của bạn trong thời này khá là tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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