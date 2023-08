Cát tinh che chở 3 con giáp sau trong nửa cuối tháng 2/2022: Phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền bạc chất đầy két, vận may gõ cửa nhà

Tuổi Dậu

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Với người làm kinh doanh thì ngay từ đầu năm bạn đã gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.