Cảnh báo: Tử vi tiên đoán trong 2 ngày (18 và 19/9) 3 con giáp này bị xui xẻo bủa vây, đụng độ hàng loạt rắc rối, làm gì cũng cần cẩn trọng

Do có hung tinh chiếu mệnh nên Sửu gặp không ít xui xẻo trong 2 ngày (18 và 19/9) con giáp này có nguy cơ hao hụt tài chính khá cao. Trong chuyện làm ăn, sự chủ quan có thể khiến Sửu tính toán sai sót dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Có một số hạng mục đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Trong công việc Sửu gặp nhiều khó khăn, không thể phát huy điểm mạnh của mình. Thậm chí còn bị tiểu nhân gây khó dễ. Một số người do không hoàn thành tiến độ công việc nên bị cấp trên khiển trách, thất vọng. Tốt nhất là Sửu nên kiên trì hơn thì mới sớm vượt qua thách thức.

Sẽ có không ít khó khăn và thử thách xuất hiện trong 2 ngày (18 và 19/9) cần người tuổi Tý phải vượt qua. Bạn nên có cái nhìn tích cực về vấn đề, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh. Dù làm việc ở môi trong nào đi nữa, bạn cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân. Bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân, những lời càng đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế. Chuyện tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và người ấy thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi.

Tuổi Thân

Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của Thân ngập tràn biến động bất lợi trong 2 ngày (18 và 19/9). Đây là dấu hiệu cảnh báo Thân làm việc gì cũng phải cẩn thận. Ngoài ra, vận may tiền bạc cũng không đến với người tuổi Thân khiến bạn khó thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Việc đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi, do đó hãy tính toán thật thận trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn được khuyên không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, làm ăn nên nhìn về lâu dài, chớ nên tham cái lợi trước mắt mà mất trắng lúc nào không hay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.