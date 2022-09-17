Cảnh báo: Tử vi tiên đoán trong 2 ngày (18 và 19/9) 3 con giáp này bị xui xẻo bủa vây, đụng độ hàng loạt rắc rối, làm gì cũng cần cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 11:25

Tử vi chia sẻ 3 con giáp sau nên cẩn trọng trong hai ngày này để phòng bất trắc.

 Tuổi Sửu

Do có hung tinh chiếu mệnh nên Sửu gặp không ít xui xẻo trong 2 ngày (18 và 19/9) con giáp này có nguy cơ hao hụt tài chính khá cao. Trong chuyện làm ăn, sự chủ quan có thể khiến Sửu tính toán sai sót dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Có một số hạng mục đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Cảnh báo: Tử vi tiên đoán trong 2 ngày (18 và 19/9) 3 con giáp này bị xui xẻo bủa vây, đụng độ hàng loạt rắc rối, làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc Sửu gặp nhiều khó khăn, không thể phát huy điểm mạnh của mình. Thậm chí còn bị tiểu nhân gây khó dễ. Một số người do không hoàn thành tiến độ công việc nên bị cấp trên khiển trách, thất vọng. Tốt nhất là Sửu nên kiên trì hơn thì mới sớm vượt qua thách thức.

Tuổi Tý

Sẽ có không ít khó khăn và thử thách xuất hiện trong 2 ngày (18 và 19/9) cần người tuổi Tý phải vượt qua. Bạn nên có cái nhìn tích cực về vấn đề, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh. Dù làm việc ở môi trong nào đi nữa, bạn cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân. Bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân, những lời càng đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Cảnh báo: Tử vi tiên đoán trong 2 ngày (18 và 19/9) 3 con giáp này bị xui xẻo bủa vây, đụng độ hàng loạt rắc rối, làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế. Chuyện tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và người ấy thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi.

Tuổi Thân

Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của Thân ngập tràn biến động bất lợi trong 2 ngày (18 và 19/9). Đây là dấu hiệu cảnh báo Thân làm việc gì cũng phải cẩn thận. Ngoài ra, vận may tiền bạc cũng không đến với người tuổi Thân khiến bạn khó thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Việc đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi, do đó hãy tính toán thật thận trọng.

Cảnh báo: Tử vi tiên đoán trong 2 ngày (18 và 19/9) 3 con giáp này bị xui xẻo bủa vây, đụng độ hàng loạt rắc rối, làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn được khuyên không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, làm ăn nên nhìn về lâu dài, chớ nên tham cái lợi trước mắt mà mất trắng lúc nào không hay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày (21-23/9): Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", tiêu 1 kiếm được gấp 10, tình duyên đỏ thắm, gia đình ngập tràn hạnh phúc

Tử vi 3 ngày (21-23/9): Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", tiêu 1 kiếm được gấp 10, tình duyên đỏ thắm, gia đình ngập tràn hạnh phúc

Những con giáp dưới đây có chí làm giàu, kinh doanh thuận lợi nên tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng