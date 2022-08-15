Cảnh báo 3 con giáp nào có biến trong chuyện tình cảm vào 3 tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 21:00

Tử vi đưa ra danh sách những con giáp có biến động tình cảm cuối năm 2022 từ chuyện tình cảm đến gia đình.

Tuổi Dần

Năm nay là năm tuổi của những người tuổi Dần nên nửa đầu năm thường mang đến cho bạn cảm giác bị vận xui đè nén, đến 3 tháng cuối năm 2022, cảm giác này thể hiện rất rõ trong những mối quan hệ tình cảm.

Với kỳ vọng ngày càng tăng trong các mối quan hệ, bạn có khả năng bước vào giai đoạn mù quáng trong tình yêu, nhất là những người còn độc thân.

Tuổi náy sống khá thực tế nhưng khi dấn thân vào tình yêu lại không lý trí, người độc thân dễ bỏ qua những đối tượng tốt chỉ vì do dự, tập trung quá nhiều vào sự nghiệp và hơi kén chọn.

Nếu bạn đã kết hôn và đang yêu, bạn sẽ dễ dàng bộc lộ mặt xấu nhất của mình trước mặt đối phương. Thêm vào đó sự đan xen của nhiều áp lực có thể dễ dàng khiến mối quan hệ của bạn xuống dốc trầm trọng.

Tuổi Sửu

Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình.

Cảnh báo 3 con giáp nào có biến trong chuyện tình cảm vào 3 tháng cuối năm 2022? - Ảnh 1
Ba tháng cuối năm 2022, vận trình tình yêu của tuổi Sửu đã có những dấu hiệu tốt. Con giáp này nhanh chóng gặp được người mà họ thích, kết giao và phát triển tình cảm ngày càng khăng khít hơn để có thể kết hôn vào năm nay.

Sau khi kết hôn, tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui trong công việc, mọi sự thuận lợi, suôn sẻ. Tình cảm cũng kích thích tinh thần chiến đấu của họ khi làm việc, số tiền họ kiếm được ngày càng tăng lên, đảm bảo cho cuộc sống tương lai của họ được viên mãn.

Tuổi Thân

Là con giáp có biến động tình cảm cuối năm 2022, hầu hết tuổi Thân sẽ có vận tình cảm bấp bênh, không ổn định. Đối với các bạn còn độc thân thì hay vướng phải hoàn cản “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, trong thời gian này những mối quan hệ của bạn dễ đi vào giai đoạn đóng băng.

Bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều, duyên đến duyên đi cứ bình thản đón nhận, những người có lòng lại hợp duyên thì sớm muộn cũng được ở bên nhau, tình cảm là thứ không thể ép buộc.

Nếu bạn đã kết hôn và đang yêu, cảm giác mất mát của bạn chủ yếu đến từ sự kỳ vọng quá cao vào mối quan hệ hiện tại, đặc biệt là nữ tuổi Thân, số vất vả cứ phải gánh hết việc trong nhà, ít được gia đình bên nội giúp đỡ.

Vợ chồng con cái hay cãi nhau, lạnh nhạt, nhiều người đi làm ăn xa không quan tâm đến gia đình nhiều do bận rộn, vất vả nên tình cảm vì đó mà cũng nhạt dần đi. Phải sang năm 2023 thì mới có cải thiện hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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