Càng về cuối năm, 3 con giáp liên tục đón đại hỷ, phát tài phát lộc, được sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng may mắn và thuận lợi nhất là trên phương diện tài lộc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:38

2 tháng cuối năm 2022, tử vi cho biết có 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, tạo ra của cải dư giả mãi về sau.

Tuổi Tý

2 tháng cuối năm 2022, tử vi cho biết tuổi Tý có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Có Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương cho người khác.

Thời gian này còn là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng.

Càng về cuối năm, 3 con giáp liên tục đón đại hỷ, phát tài phát lộc, được sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng may mắn và thuận lợi nhất là trên phương diện tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Một trong những con giáp gặp may mắn trong 2 tháng cuối năm 2022, có thể kể đến là con giáp tuổi Mùi, đây chính là thời kỳ mà tuổi Mùi bứt phá vươn lên trong cuộc sống.

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Mùi luôn là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng không thiếu đi phần quyết đoán mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Theo tử vi, người tuổi Mùi sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Mùi được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Càng về cuối năm, 3 con giáp liên tục đón đại hỷ, phát tài phát lộc, được sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng may mắn và thuận lợi nhất là trên phương diện tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Càng về cuối năm, 3 con giáp liên tục đón đại hỷ, phát tài phát lộc, được sao may mắn chiếu rọi, làm gì cũng may mắn và thuận lợi nhất là trên phương diện tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), 3 con giáp số sướng hơn người, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

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