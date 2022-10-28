Tử vi báo tin vui đang ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 3 ngày cuối tháng 10: Có Thần Tài chở che mang tới lộc to, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, có hỷ phúc lớn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 10:53

Tử vi trong 3 ngày còn lại cho biết (29, 30, 31/10), 3 con giáp có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc lớn, cục diện đều vượng phát, giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 3 ngày còn lại cho biết (29, 30, 31/10), Chính Ấn hỗ trợ giúp đường công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Bản mệnh là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Thành quả mà con giáp này nhận được không phải do may mắn mà là do bản thân bạn luôn có lòng tin và cố gắng. Bạn luôn có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì theo đuổi, nhờ vậy mà đã từng bước vượt qua khó khăn để giành được mục tiêu đã định.

Thổ sinh xuất cho Kim báo hiệu giữa con giáp này và người ấy xảy ra không ít những bất đồng. Nguyên nhân có nhiều nhưng quan trọng là cả hai không ai chịu nhường nhịn đối phương trước để hàn gắn tình cảm, chính cái tôi cá nhân bị đặt lên quá cao chính là điều dẫn tới bầu không khí căng thẳng, thậm chí có thể đổ vỡ.

Tử vi báo tin vui đang ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 3 ngày cuối tháng 10: Có Thần Tài chở che mang tới lộc to, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, có hỷ phúc lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đa số người tuổi Mão đều thông minh, nhanh nhạy. Trong cuộc đời, họ gặp nhiều cơ hội tốt để nâng tâm cuộc sống nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn, trắc trở cản đường.

Tử vi nói rằng cuối năm 2022, tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Tử vi trong 3 ngày còn lại cho biết (29, 30, 31/10), tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi trong các tháng cuối năm. Trước khi qua năm 2023, sự nghiệp và tiền tài của bản mệnh đều viên mãn bất ngờ.

Tử vi báo tin vui đang ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 3 ngày cuối tháng 10: Có Thần Tài chở che mang tới lộc to, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, có hỷ phúc lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong 3 ngày còn lại cho biết (29, 30, 31/10), nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển, đạt được những thành tích rực rỡ trong tương lai.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến đang nằm trong tầm tay của chính bạn.

Tử vi báo tin vui đang ập đến, những con giáp sau sẽ lâng lâng hạnh phúc trong 3 ngày cuối tháng 10: Có Thần Tài chở che mang tới lộc to, thuận lợi ăn nên làm ra, đếm tiền mỏi tay, có hỷ phúc lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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