Đúng 3 ngày cuối của tháng 10: Tử vi dự đoán 3 con giáp phúc lớn vì được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két, của cải ngày càng dư giả

Đúng 3 ngày cuối (29, 30, 31/10) của tháng 10, 3 con giáp vận may bất ngờ xuất hiện giúp những con giáp này "đổi đời", mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Dần Người tuổi Dần vốn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra rất ổn định trong công việc nhưng họ cũng không tránh khỏi những vất vả, mệt mỏi hay cảm giác chán chường. Điều này thể hiện rõ hơn khi khối lượng công việc tăng lên liên tục, họ buộc phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn, khuyết thiếu các cơ hội để xả hơi và thư giãn. Tuy vậy, tinh thần ngoan cường của người tuổi Dần cũng được bộc lộ ưu điểm. Họ kiên trì bước tiếp, tìm ra những cách hay để giải quyết vấn đề. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng.

Đúng 3 ngày cuối (29, 30, 31/10) của tháng 10 nhờ công việc thuận lợi tiến triển nên nguồn thu nhập của bản mệnh cũng ổn định, thậm chí còn tăng tiến khi cơ hội tới. Nếu biết tận dụng, cộng thêm nền móng vững chắc từ trước thì sẽ được thăng chức tăng lương. Người tuổi Dần cũng có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong thời gian tới, gia tăng hiệu quả công việc hơn gấp nhiều lần so với thời gian phải tự mày mò. Vận may và tiền bạc cũng theo đó đổ vào tay.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Nửa đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi. Đúng 3 ngày cuối (29, 30, 31/10) của tháng 10, tình trạng này sẽ biến mất. Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền. Ảnh minh họa: Internet Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài. Tuổi Thân Đúng 3 ngày cuối (29, 30, 31/10) của tháng 10 Thực Thần tạo cơ hội cho người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay. Con giáp này nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của bản mệnh, nhờ thế mà nguồn thu ngày càng dồi dào hơn, giải quyết được kha khá khó khăn trước đó. Với người làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bạn rụt rè và không dám dấn bước thì chẳng những khiến cho cơ hội tài lộc tiêu tan mà còn đánh mất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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