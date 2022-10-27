Từ tháng 11 trở đi, tử vi dự đoán: 3 con giáp sẽ làm nên chuyện lớn, vận trình tăng tiến, nhận được lộc trời nên cuộc sống càng ngày càng vượng phát

Người tuổi Tý cũng thường đưa ra những ý tưởng tuyệt vời, có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng dù khó khăn đến đâu.

Những người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ. Họ không muốn thừa nhận thất bại và thường dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn.

Sự chăm chỉ cũng giúp Tý tạo ra cho mình nhiều vận may. Nhờ vậy mà thu nhập của người tuổi Tý ngày càng cao, dễ tạo ra cho mình nhiều của cải.

Từ tháng 11 trở đi, tử vi dự đoán người tuổi Tý có tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt, Tý khá nhạy bén, giỏi kinh doanh và thích kiếm tiền. Con giáp này có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được vận thế của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ tháng 11 trở đi, tử vi dự đoán tuổi Sửu gặp được Tam Hợp nên vận trình ngày đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Thực Thần còn giúp những chú Trâu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bạn vẫn nên cân đối thu – chi, đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lực làm việc tốt với tính cách mạnh mẽ. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng.

Từ tháng 11 trở đi, tử vi dự đoán là khoảng thời gian có ý nghĩa lớn đối với tuổi Thìn. Bản mệnh đón nhận sự khởi sắc trong công việc khi được cấp trên tin tưởng trao nhiệm vụ mới.

Người làm kinh doanh có quý nhân phù trợ, thăng thêm các mối quan hệ có lợi cho công việc, làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

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