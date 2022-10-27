Trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10): 3 con giáp được dự đoán chính thức hết khổ, tài vận cực tốt, dễ kiếm tiền tỷ về đầy két

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 08:28

Tử vi trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 con giáp được dự đoán thoát kiếp 'cháy túi', làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ.

Tuổi Dần

Tử vi trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Dần. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ việc suốt khoảng thời gian vừa qua, trong cả công việc chính và các công việc tay trái.

Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, chứ đừng chỉ tiêu xài hoang phí.

Trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10): 3 con giáp được dự đoán chính thức hết khổ, tài vận cực tốt, dễ kiếm tiền tỷ về đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ là những người rất lý trí, giỏi tính toán và có con mắt nhìn xa trông rộng.  Họ khá tỉnh táo, biết suy xét, cân nhắc kỹ càng chứ không mù quáng, cực đoan. Họ luôn tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ việc gì.

Tử vi trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng suôn sẻ. Họ dự báo sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi trong vòng nửa đầu năm.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được những dự án giúp gia tăng thu nhập. Trong vòng vài thời gian tới, con giáp này đạt được thành tích tốt, lương thưởng tăng nhiều.

Trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10): 3 con giáp được dự đoán chính thức hết khổ, tài vận cực tốt, dễ kiếm tiền tỷ về đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi như mong đợi.

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ chưa có công việc hoặc công việc bấp bênh cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân, nâng cao thu nhập, cuộc sống khởi sắc đúng như mong đợi.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân trời sinh đã thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ luôn cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

Tử vi trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), người tuổi Thân sẽ được quý nhân nâng đỡ nên bạn thực hiện được khá nhiều thành công trong công việc, thu nhập dần ổn định hơn.

Chính nhờ việc nắm bắt cơ hội nhanh nhạy nên tuổi Thân không bao giờ thua kém ai. Vận trình của bạn trong thời điểm này cũng khá vượng, không còn phải nợ nần nên tinh thần thoải mái, muốn làm gì cũng được. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, việc thăng quan tiến chức là điều hết sức bình thường.

Trong vòng 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10): 3 con giáp được dự đoán chính thức hết khổ, tài vận cực tốt, dễ kiếm tiền tỷ về đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi tháng 11 dự đoán: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công lớn, giàu có không ai sánh bằng

Tử vi tháng 11 dự đoán: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, gặt hái được nhiều thành công lớn, giàu có không ai sánh bằng

Tử vi tháng 11 dự đoán có 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc, tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'