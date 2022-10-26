Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 10 ngày tới đây: Phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, tiền của dôi dư, vàng bạc chất đầy trong nhà

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 16:35

Tử vi trong 10 ngày (27/10 - 5/11) tiếp theo, 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà.

Tuổi Mão

Tử vi trong 10 ngày (27/10 - 5/11) tiếp theo, cho biết tuổi Mão đón nhiều tin vui tài lộc trong 10 ngày có sự xuất hiện của Chính Tài. Công việc ổn định kéo theo thu nhập đều đặn, thậm chí với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, có người có được thưởng thêm một khoản hoặc nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Có tài lộc ổn định, con giáp này chi tiêu thoải mái, tháo gỡ gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Chớ nên tiêu xài hoang phí mà khiến ngân sách của mình hao hụt đi nhanh chóng nhé. Vận trình tài lộc khởi sắc. Chuyện làm ăn thuận lợi, giúp cho con giáp này thu lợi lớn về cho mình. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 10 ngày tới đây: Phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, tiền của dôi dư, vàng bạc chất đầy trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình suôn sẻ, tiền của dồi dào. Con giáp nhận được tin vui bất ngờ từ những chuyện tốt mà bạn đã làm từ trước đó. Sự nhiệt tình, hào hiệp của bản mệnh đã mang lại cơ hội mới trong công việc, cũng từ đây mà không gian phát triển trong tương lai ngày càng rộng mở. Nếu biết tận dụng sẽ gặt hái không ít thành quả tốt đẹp.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia gắn kết với nhau. Sự tin tưởng phải được xây dựng qua năm tháng, bồi đắp theo thời gian, có những chuyện xưa cũ thì tốt nhất không nên tìm hiểu, vì sự tò mò có thể mang lại đau thương cho mình.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 10 ngày tới đây: Phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, tiền của dôi dư, vàng bạc chất đầy trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi trong 10 ngày (27/10 - 5/11) tiếp theo, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 10 ngày tới đây: Phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, tiền của dôi dư, vàng bạc chất đầy trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong vòng 5 ngày còn lại của tháng 10: 3 con giáp liên tục nhận được phúc lớn, được thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, không phải nghĩ nhiều về vận tiền tài

Trong vòng 5 ngày còn lại của tháng 10: 3 con giáp liên tục nhận được phúc lớn, được thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, không phải nghĩ nhiều về vận tiền tài

Trong vòng 5 ngày còn lại của tháng 10, từ (27 - 31/10), những con gáp này có cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

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