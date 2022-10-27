Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 14:43

Trong 2 ngày liên tiếp (29/10 - 30/10), tử vi cho biết có 3 con giáp sự nghiệp tiến triển thuận lợi, Thực Thần nâng bước nên chuyện kiếm tiền có nhiều dấu hiệu khả quan.

Tuổi Tý

Trong 2 ngày liên tiếp (29/10 - 30/10), tử vi cho biết tuổi Tý gặp được Tam Hội nên các mối quan hệ trong 2 ngày đều được bạn xử lý khá nhịp nhàng. Ngay cả với đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng có thể duy trì thái độ chuyên nghiệp, công bằng dù rõ ràng cả hai đều muốn mình là người chiến thắng. Bạn hiểu rằng mình có thể học hỏi không ít từ đối thủ nên luôn dành sự tôn trọng cho đối phương.

Những ngày này có cả Thực Thần độ mệnh, tin vui tài chính sẽ đến với Tý. Bạn đang cho thấy khả năng tính toán thông minh và nhanh nhạy của mình. Nhờ vậy, tiền cứ thế đổ về túi, kha khá rắc rối tiền bạc từ trước cũng nhanh chóng được giải quyết.

Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Trong 2 ngày liên tiếp (29/10 - 30/10), tử vi cho biết người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Hợi không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc trong 2 ngày tới. Vận trình của Hợi từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Hợi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi trong 7 ngày tới đây cho biết, 3 con giáp đổi đời giàu sang mặc nhiều người cực kì xui xẻo, tiền tài chất đống, tiêu rồi lại vào, cuộc sống về sau không phải lo lắng nghĩ ngợi.

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