Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày đầu của tháng 11: 3 con giáp may mắn gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc to, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 10:11

Bước sang tháng 11, trong vòng 7 ngày, có 3 con giáp vận tài lộc ngày càng thịnh vượng, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng đố kị.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đón may mắn vào cuối tháng 10 này, đặc biệt cơ hội bắt đầu mở ra từ 7 ngày đầu tháng 11. 

Trong những ngày tới, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Tuy nhiên, từ giờ trở đi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt.

Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài ngày tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày đầu của tháng 11: 3 con giáp may mắn gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc to, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang tháng 11, trong vòng 7 ngày sau tới, Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong những ngày này, sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, để lãi mẹ đẻ lãi con, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày đầu của tháng 11: 3 con giáp may mắn gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc to, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó.

Bước sang tháng 11, trong vòng 7 ngày đầu tháng, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày đầu của tháng 11: 3 con giáp may mắn gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc to, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 3 ngày cuối (29, 30, 31/10) của tháng 10, 3 con giáp vận may bất ngờ xuất hiện giúp những con giáp này "đổi đời", mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực.

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