Tử vi dự đoán, trong tháng 11 sắp tới: Có những con giáp dù ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, liên tục nhận tin vui đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:38

Tháng 11 sắp đến, 3 con giáp được dự đoán ngồi không cũng hưởng lộc, có những bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Mão

Theo tử vi, bắt đầu từ tháng 11 tới, tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió.

Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. 

Tử vi dự đoán, trong tháng 11 sắp tới: Có những con giáp dù ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, liên tục nhận tin vui đến hết năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi tháng 11 tới cho biết, Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ không phải lo đến chuyện hết tiền tiêu trong tháng này. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản kha khá nếu đã cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Đây chính là phần thưởng khích lệ của cấp trên với bạn.

Tuy nhiên, dù có đạt được thành công bước đầu thì bạn cũng chớ nên vội hài lòng với hiện tại. Con đường tương lai của bạn còn xa, bạn còn cần phải chinh phục thêm nhiều đích đến nữa. Nếu vẫn còn trẻ, bạn nên tiếp tục lập ra những kế hoạch phát triển cho mai sau.

Tử vi dự đoán, trong tháng 11 sắp tới: Có những con giáp dù ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, liên tục nhận tin vui đến hết năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Theo tử vi, bắt đầu từ tháng 11 tới, chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Tử vi dự đoán, trong tháng 11 sắp tới: Có những con giáp dù ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, liên tục nhận tin vui đến hết năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng độc đắc 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10), tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương dữ dội, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Trong 2 ngày liên tiếp (29/10 - 30/10), tử vi cho biết có 3 con giáp sự nghiệp tiến triển thuận lợi, Thực Thần nâng bước nên chuyện kiếm tiền có nhiều dấu hiệu khả quan.

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