Xin chúc mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh trong 2 ngày cuối tuần: Vận trình phất lên bất ngờ, lộc lá sum suê, nhiều vô kể, số sướng hơn bất kì ai

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Con giáp may mắn cuối tuần này gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Vận trình tài lộc trong cuối tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Dậu

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong thời gian này tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Dần giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Tuổi Tuất

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), có Tam Hợp che chở nên con giáp tuổi Tuất có được hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự quan tâm tận tình của người ấy. Hai người có thể có được một buổi hẹn hò thú vị, ý nghĩa trong ngày cuối tuần vui vẻ này.

Thực Thần đánh thức báo hiệu cho con giáp tuổi Tuất hãy sẵn sàng cho 2 ngày với nhiều những trải nghiệm mới mẻ, cùng những hành động táo bạo, nhiệt huyết. Hãy nắm lấy vai trò của người đầu đoàn, bạn sẽ có một ngày vô cùng ý nghĩa đấy.

Ảnh minh họa: Internet

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