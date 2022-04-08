Càng lớn càng xinh đẹp mỹ miều khiến cánh mày râu phải điêu đứng là đặc điểm của các con giáp nữ TRỜI SINH này

Những cô gái cầm tinh con Trâu khi thơ bé có phần tinh nghịch như những bé trai, lại ngây thơ, thậm chí có phần ngô nghê về giới tính của mình. Cô nàng này hiếm khi biết tự mình làm đẹp , trong khi bạn bè xúng xính váy áo thì cô nàng này vẫn mải mê với những trò chơi con trẻ.

Lâu ngày không gặp lại cô bé ngày nào, có lẽ anh hàng xóm sẽ phải ngạc nhiên bởi không biết tự khi nào, bên nhà mình lại có một cô bé xinh đẹp e ấp nhường kia. Lớn lên trở thành thiếu nữ, nàng giáp này tự nhiên ý thức được về bản thân mình, biết ăn mặc trang điểm sao cho nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ. Nhan sắc cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn người, chỉ đứng yên một chỗ cũng như bức tranh rung động lòng người.

Những cô gái cầm tinh con Trâu khi thơ bé có phần tinh nghịch như những bé trai, lại ngây thơ, thậm chí có phần ngô nghê về giới tính của mình. Ảnh minh họa: Internet

Đứng giữa đám đông, cô nàng tuổi Sửu trở nên lặng lẽ, dường như không muốn thu hút ánh nhìn của người khác. Họ thích yên tĩnh, không ưa sự xô bồ. Vẻ đẹp của họ như đóa quỳnh hương, lặng lẽ tỏa sáng rực rỡ, ngan ngát hương thơm giữa đêm khuya thanh vắng.

Cô nàng tuổi Tuất

Đây là những cô nàng sống rất thoải mái, tự do nhưng lại rất có trách nhiệm, luôn coi trọng tình cảm. Chính vì tâm hồn đáng mến đó đã khiến họ được rất nhiều người để ý, cộng với bề ngoài dễ thương càng như điểm tô thêm nét đẹp rạng ngời.



Tuy nhiên, thời trẻ khá nhiều cô nàng tuổi Tuất gặp phải những trắc trở, thăng trầm trong cuộc sống và tình yêu. Nhưng rồi theo thời gian họ càng trưởng thành, tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm, ngoài công việc ra cũng đã biết chăm sóc cho mình nhiều hơn, vì vậy ngày càng rạng rỡ làm bao người phải “ngả mũ” thán phục, ngưỡng mộ.

Cô nàng tuổi Thìn

Vẫn biết những người sinh năm Rồng được ông trời ưu ái, cô nàng này cũng không phải ngoại lệ. Ở trường học, nàng giáp này là học trò cưng của thầy cô, luôn đứng trong Top đầu của lớp. Nhưng ông trời cũng biết trêu đùa, để cô nàng mải mê học hành nên chẳng mấy khi để ý đến ngoại hình.

Dù dáng vẻ bên ngoài không tồi, nhưng có lẽ những kiến thức trong sách vở khiến cô nàng quên hết mọi thứ trên đời nên khi còn bé thường không mấy nổi bật về nhan sắc. Đợi đến khi cô nàng tuổi Thìn biết được sức mạnh của sắc đẹp, lại khám phá ra nhan sắc mình cũng không đến nỗi nào thì đó chính là lúc mà cô nàng tỏa sáng.

Vẫn biết những người sinh năm Rồng được ông trời ưu ái, cô nàng này cũng không phải ngoại lệ. Ảnh minh họa: Internet

Khí chất hơn người, đầu óc thông minh, lại thêm vẻ ngoài sáng sủa xinh đẹp khiến cho cô gái này trở nên quá xuất sắc, tạo cho người khác cảm giác không phải người mình có thể với tới được. Những anh chàng quen biết từ bé chỉ biết ngậm ngùi đứng từ xa ngắm nhìn cô bạn mọt sách ngày nào giờ càng lớn càng xinh.

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