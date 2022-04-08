Tử vi THỨ 6 ngày 8/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào nên MẠNH DẠN ĐẦU TƯ để SINH LỜI lớn?

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ hanh thông. Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tý sắp tới sẽ đón nhận đủ đầy các tin vui liên quan tới con đường sự nghiệp. Nổi bật là khi được cấp trên khen ngợi và tín nhiệm nên đồng nghĩa với việc mở ra các cơ hội thăng tiến nhiều hơn.

Vận trình tình cảm đầy ắp tình yêu. Nhân duyên vượng sắc giúp các cặp đôi càng thêm khăng khít, mặn nồng sau khoảng thời gian dài gắn bó. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu đã có ý định bàn tính chuyện hôn nhân, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt là ra mắt moi người.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này chẳng cần phải lo nghĩ tới chuyện tiền nong nhiều như khoảng thời gian trước nhờ có doanh thu vững vàng từ công việc chính.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Sửu

Nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ nên những người tuổi Sửu đang làm việc lĩnh vực luật sư, y học, tôn giáo,... có cơ hội phát huy năng lực của mình. Không chỉ nâng cấp uy tín mà quyền lực của bạn cũng được nhân rộng.

Ngũ hành xung khắc cho thấy tuổi Sửu dễ phạm lỗi trong ngày này. Không dễ dàng để có thể thừa nhận sai lầm của mình, nhất là khi con người của chúng ta đều có sự kiêu hãnh, ngạo mạn riêng. Tuy nhiên bạn nên thẳng thắn đối diện với khuyết điểm của mình.

Bạn giỏi trong việc này nhưng có thể yếu kém trong việc khác vì chẳng ai hoàn hảo cả. Hãy hiểu rằng việc thừa nhận thất bại giúp cho bạn trưởng thành hơn, giúp cho bạn có được hướng đi mới trong đời sống và được mọi người thấu hiểu như một con người chính trực, thẳng thắn.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Dần

Phương diện tình cảm của người tuổi Dần hôm nay không được tốt. Những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, đừng để xảy ra những rạn nứt không đáng có.

Những người còn độc thân cũng không gặp được đào hoa tốt. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động. Tốt nhất bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Ấn cho thấy những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Bạn được cấp trên đánh giá cao và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đường công danh được dự báo dễ bề thăng tiến, tuổi Mão trong giai đoạn này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi. Cấp trên đánh giá đúng khả năng và không ngần ngại khi dành cho con giáp này những trọng trách mới.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Vận nhân duyên của người tuổi này sáng rõ, dễ nhận được lời tỏ tình yêu thương từ những người khác giới mới quen. Nhưng khuyên con giáp này nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sau cùng nếu không muốn làm tổn thương người khác.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nếu đang theo đuổi con đường kinh doanh thì bản mệnh nên tiếp tục vì cơ hội thu lợi trong khoảng thời gian tới là rất lớn.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Thìn

Mão Thìn Tương Hại cho thấy sự dũng cảm và nghiêm khắc là vô cùng cần thiết đối với tuổi Thìn. Một tình huống nào đó mà bạn rơi vào sẽ khiến bạn phải nỗ lực để đối mặt và tìm hướng xoay chuyển, thay vì giữ im lặng.



Mão Thìn Tương Hại cho thấy sự dũng cảm và nghiêm khắc là vô cùng cần thiết đối với tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn nâng đỡ, rất tốt để tuổi Thìn cho mọi người thấy tầm quan trọng, sức ảnh hưởng và sự thông minh của bạn, thông qua việc thể hiện ứng xử, cách giải quyết các vấn đề. Thay vì ngại ngần, bạn hãy tự tin vào mình hơn để có thể làm tốt những việc mà bạn muốn.

Ngũ hành xung khắc tác động tiêu cực tới tình hình tài chính của bản mệnh, bạn có xu hướng chi nhiều hơn thu. Hầu hết các khoản mua sắm đều là để cho người khác nên bạn không tiếc tiền nhưng đến khi xem xét lại tài khoản tiết kiệm bạn sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Tỵ

Hôm nay người tuổi Tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Bản mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, như là với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình.

Hôm nay là ngày 8 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Tinh thần làm việc được nâng cao ở mức tốt nhất nên tuổi Ngọ xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ trước cả thời hạn được đưa ra. Chỉ cần con giáp này tiếp tục làm việc chỉn chu, nghiêm túc và kiên trì thì thành công sẽ không còn quá xa vời.



Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tưởng tốt nhưng lại có điều đáng lo. Tam hợp nâng đỡ không có nghĩa là chuyện tình cảm trong ngày chỉ đón nhận tin vui. Đặc biệt là khi con giáp này có ý coi nhẹ mối quan hệ tình cảm hiện tại và không còn nhiều thời gian dành cho nửa kia.

Vận trình tài lộc được đà thăng tiến. Tài vận có chiều hướng gia tăng rõ rệt nên con giáp này không cần phải nghĩ ngợi nhiều tới vấn đề chi tiêu.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Mùi

Nhờ có Tam Hợp mà ngày thứ 6 này đời sống tình cảm của con giáp tuổi Mùi có những phút lãng mạn, thăng hoa, mọi người đều muốn ở bên, yêu thương và chia sẻ với bạn những cảm xúc ngọt ngào nhất.

Thiên Ấn giúp con giáp tuổi Mùi cảm thấy tự tin hơn với sức sáng tạo của mình, bạn có thể dành hàng giờ cho công việc. Thậm chí bạn không cần lời động viên nào cũng có thể hoàn toàn tập trung và làm việc ở mức năng lượng cao.

Ngũ hành xung khắc khiến tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu hao hụt. Nếu có khó khăn về tiền bạn nên nhờ người thân tạm thời giúp đỡ và nhớ trả đúng hạn cho họ, chớ nên hứa suông đấy nhé.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày làm việc với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến bạn bị đổ oan và nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng thể hoàn toàn thuyết phục được ai. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

May mắn là mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra ý kiến giúp bạn giải quyết vấn đề.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Con giáp này nhận đủ các cơ hội để an nên làm ra khi xây dựng tốt các mối quan hệ xã giao cho mình. Tuy nhiên, nhắc nhở bản mệnh cần chú ý hơn tới vấn đề lựa chọn đối tác hay khách hàng nếu không muốn công sức của mình để người khác hưởng hết.

Vận trình tình cảm sóng xô gió đẩy. Vốn là con giáp đào hoa, đa tình nên xung quanh tuổi Dậu chẳng bao giờ thiếu bóng dáng của những người khác giới. Đây cũng là lý do dẫn đến nguy cơ hiểu lầm và rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vận trình tài lộc không tệ. Thu nhập tăng nhanh vèo vèo mang lại cho con giáp này cuộc sống mà nhiều người đang hằng mơ ước.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Tuất

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Tuất nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy tuổi Tuất lúc này cần chút yên tĩnh để tập trung cho sự nghiệp vì có thể đây là lúc thời cơ đã đến. Nếu có giai đoạn chuẩn bị tốt thì con đường công danh của bạn mới dễ tăng tiến.



Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Tuất nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy kế hoạch tiền bạc của tuổi Tuất lúc này có thể đi sai hướng chỉ vì bản mệnh quá chủ quan. Dự báo có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo.

Tử vi hàng ngày 8/4/2022 của tuổi Hợi

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Hợi luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Dù đã gần đến cuối tuần nhưng bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế bạn không cần phải lo lắng nếu vấp phải khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người giúp đỡ. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy đến trong cuộc sống.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!